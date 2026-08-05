Tourisme

Une conférence à Paris ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre Hanoï et la France

Le point d'orgue de la conférence de promotion du commerce et du tourisme Hanoï-France 2026 réunissant une soixantaine de participants tenu le 4 août à Paris était une séance de dialogue direct entre les services compétents de Hanoï et les entreprises ainsi que les associations françaises. 

Vu Anh Son, conseiller commercial du Vietnam en France, prend la parole lors de la conférence. Photo : VNA
Vu Anh Son, conseiller commercial du Vietnam en France, prend la parole lors de la conférence. Photo : VNA

Paris (VNA) - Le 4 août à Paris, la conférence de promotion du commerce et du tourisme Hanoï-France 2026 a réuni une soixantaine de participants, parmi lesquels des responsables de la municipalité de Hanoï, des représentants de l'ambassade du Vietnam et du Bureau commercial du Vietnam en France, ainsi que des organismes de promotion économique et de nombreux chefs d'entreprise français.

S’exprimant lors de la conférence, les représentants de la capitale vietnamienne ont présenté les nouvelles orientations stratégiques de développement de la ville, son environnement d’investissement attractif et ses politiques d’encouragement à la coopération internationale. À travers des présentations et des projections documentaires, les investisseurs français ont pu mieux appréhender l’évolution de Hanoï et les opportunités de partenariat, alors que le Partenariat stratégique global Vietnam-France continue de se renforcer.

Le point d'orgue de l'événement a été une séance de dialogue direct entre les services compétents de Hanoï et les entreprises ainsi que les associations françaises. Les échanges ont porté sur les attentes du marché français, l'adaptation des produits aux préférences des consommateurs, le développement des relations d'affaires et l'amélioration de la qualité des services touristiques. Au-delà de la présentation des atouts de Hanoï, la conférence visait à répondre aux besoins concrets des entreprises et à favoriser l'établissement de partenariats de coopération.

Dans le cadre de la conférence, l'Association pour la Culture et le Tourisme du Vietnam en Europe (VNCT) a co-organisé l'événement, assurant la mise en relation et la coordination des échanges avec la communauté d’entreprises françaises.

Dans son intervention intitulée "Le rôle des entreprises pour mieux attirer les touristes français à Hanoï", Le Y Linh, présidente de la VNCT, a souligné la nécessité de transformer les ressources touristiques en produits commercialisables. Selon elle, la mise en relation du vieux quartier de Hanoï avec les villages de métiers et les artisans locaux permettrait de créer des expériences immersives, tout en augmentant la valeur ajoutée pour le secteur touristique et les communautés locales.

La VNCT a précisé que, pour intégrer les produits vietnamiens dans les programmes des voyagistes internationaux, il était essentiel de renforcer la coordination entre les entreprises nationales, les prestataires locaux et les tour-opérateurs étrangers afin de concevoir des offres adaptées aux exigences de chaque marché cible.

Selon les entreprises participantes, cette approche privilégiant le dialogue direct entre les autorités et les entreprises a permis des échanges concrets sur les besoins du marché ainsi que sur les perspectives de coopération. La presse spécialisée française du tourisme a également relevé que Hanoï s'attache à développer une offre adaptée au marché français, tout en renforçant les liens avec les voyagistes et les entreprises afin d'attirer davantage de touristes français dans les années à venir.

Les participants ont convenu que le renforcement de la coopération entre Hanoï et ses partenaires français devait s'appuyer sur des programmes de mise en relation thématiques et un mécanisme de dialogue régulier. Ils ont estimé que cette conférence contribuerait à élargir le réseau de coopération entre Hanoï et la communauté d'affaires française et à ouvrir la voie à la mise en œuvre de projets concrets dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.- VNA

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