Économie

Les zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville assoient leur attractivité

L’attraction de plus de 5,14 milliards de dollars d’investissements en moins de huit mois — dépassant de 21,05% l’objectif annuel — reflète le renforcement de l’attractivité des zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville.

Un ouvrier à l'oeuvre chez Foster Electric Company, Limited, un fabricant japonais d'électronique spécialisé dans les haut-parleurs, les casques audio et les composants acoustiques. Photo: VNA
Un ouvrier à l'oeuvre chez Foster Electric Company, Limited, un fabricant japonais d'électronique spécialisé dans les haut-parleurs, les casques audio et les composants acoustiques. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré entre janvier et mi-août plus de 5,14 milliards de dollars d’investissements, soit 121,05% de l’objectif fixé pour 2026 (4,25 milliards de dollars), a fait savoir l’Autorité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA).​

Les investissements directs étrangers (IDE) ont dépassé 4,04 milliards de dollars, provenant non seulement de nouveaux projets mais aussi des entreprises qui élargissent leurs activités, a-t-elle noté.​

Sur les flux d’investissements directs étrangers à destination des zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville, plus de 3,16 milliards de dollars ont été injectés dans 87 nouveaux projets, tandis que 878,42 millions de dollars ont été ajoutés aux 105 projets existants, a-t-elle précisé.

​Cela démontre que, parallèlement à leur capacité à attirer de nouveaux investisseurs, les zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville continuent de créer des conditions favorables permettant aux entreprises qui s’y sont implantées d’étendre leurs activités, a-t-elle fait valoir.

​Entre-temps, les investissements intérieurs ont atteint plus de 28.606 milliards de dôngs (plus de 1,1 milliard de dollars), parmi lesquels plus de 10.071 millards de dôngs (387,3 millions de dollars) de 74 nouveaux projets et plus de 18.534 milliards de dôngs (712,87 millions de dollars) de 44 projets existants.

Selon la HEPZA, à la mi-août, les zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville comptaient plus de 5.410 projets d’investissement en vigueur (y compris 4.850 projets en activité), pour un capital social total supérieur à 81,7 milliards de dollars.

Parmi ces implantations, plus de 3.220 étaient des projets à capitaux étrangers représentant un capital social total de plus de 60 milliards de dollars, tandis que 2 187 étaient des projets intérieurs totalisant un capital social de près de 399.178 milliards de dôngs (environ 21,7 milliards de dollars). Les entreprises étrangères et vietnamiennes ont généré 919.446 emplois dans les zones franches et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville.

L’attraction de nouveaux flux de capitaux et la stimulation de l’expansion d’activités des projets existants sont autant de facteurs permettant à la ville d’élever l’efficacité de l’utilisation des terrains industriels, de développer la production et de renforcer sa position au sein de la chaîne d’approvisionnement régionale.

​La mégapole du Sud poursuit la modernisation de son réseau de zones industrielles selon un modèle plus spécialisé, intelligent et respectueux de l’environnement. De nouveaux modèles de parcs industriels de haute technologie, écologiques, intelligents ou spécialisés, associés à la logistique, aux technologies numériques ou au développement urbain, sont également prévus.​

Elle se positionne comme un pôle de R&D, d’innovation, de formation, de hautes technologies, d’IA, de centres de données, de finance et de services. La transformation numérique et la transition verte constituent désormais les deux piliers de la stratégie de compétitivité des zones industrielles et des zones franches.​

Les entreprises sont encouragées à investir dans l’IA, la robotique, l’Internet des objets (IoT), les mégadonnées, les systèmes de production intelligents (Smart Factory, MES, ERP) ainsi que dans les équipements économes en énergie et les énergies renouvelables. – VNA

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#zones franches et zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville #Autorité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville #HEPZA
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