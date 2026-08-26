Les IDE redessinent les besoins du marché immobilier vietnamien

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, le Vietnam connaît un afflux massif d'investissements directs étrangers (IDE) qui, conjugué à l'essor de la production, de la logistique et des nouvelles technologies, impose de nouvelles exigences au marché immobilier national. Cette dynamique transforme radicalement la demande, allant des usines prêtes à l’emploi jusqu’aux centres de données.

Au cours du premier semestre, le pays a enregistré des signaux économiques extrêmement positifs avec un capital d'IDE enregistré s'élevant à environ 34,65 milliards de dollars, soit une progression de 61 % par rapport à la même période l’an dernier. Plus significatif encore, le capital réalisé a atteint 13,03 milliards de dollars, marquant un sommet historique sur les cinq dernières années.

Selon les analystes des experts de Savills, ces flux de capitaux continuent d’être liés à de nombreux secteurs de l’économie, de l’industrie manufacturière à la logistique, en passant par les technologies et les infrastructures numériques. Leur évolution entraîne des changements dans les besoins en matière d’immobilier.

Outre l'emplacement géographique et la maîtrise des coûts, les investisseurs privilégient désormais la stabilité de l'approvisionnement électrique, la qualification de la main-d'œuvre locale ainsi que le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Pour les secteurs à forte exigence technique, la disponibilité de bâtiments industriels adaptés peut permettre aux entreprises de réduire le délai de mise en service de leurs projets.

John Campbell, directeur des services immobiliers industriels chez Savills Vietnam, estime que l’avantage concurrentiel de l’immobilier industriel ne repose plus seulement sur la taille des réserves foncières, mais de plus en plus sur le niveau de préparation des infrastructures et leur capacité à répondre aux besoins opérationnels. Selon lui, les projets dotés d’infrastructures achevées, offrant de bonnes conditions d’exploitation et répondant aux besoins des secteurs à forte valeur ajoutée disposent d’un avantage pour attirer les locataires.

Parallèlement à l’industrie manufacturière, la logistique devient un élément de plus en plus important de l’écosystème immobilier au service des chaînes d’approvisionnement. Le développement du commerce électronique, les exigences en matière de rapidité des livraisons et la complexification des réseaux de production stimulent la demande d’entrepôts modernes. Les entreprises accordent davantage d’importance aux sites offrant une bonne connexion aux ports maritimes, aux aéroports, aux autoroutes et aux pôles de consommation.

En particulier, avec l’expansion des infrastructures de transport, les choix d’implantation tendent également à évoluer. Les zones situées en dehors des centres de production traditionnels disposent de nouvelles opportunités pour attirer des projets industriels, logistiques et immobiliers au service des chaînes d’approvisionnement.

Le développement des industries de haute technologie crée de nouveaux besoins immobiliers, distincts de ceux de l’industrie traditionnelle. Les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs, des centres de données et les activités manufacturières à forte intensité technologique exigent généralement des normes plus élevées en matière d’alimentation électrique, de connectivité des données, d’infrastructures techniques et de continuité opérationnelle.

Les centres de données en constituent un exemple typique. Selon le rapport Industrial Outlook 2026 de Savills Vietnam, leur capacité opérationnelle totale au Vietnam était estimée à environ 524,7 MW en 2025 et devrait atteindre 950 MW en 2030, soit une hausse d’environ 81 %.

Parallèlement, les infrastructures jouent un rôle clé dans cette évolution. Dans le Nord, Hai Phong, Bac Ninh, Hung Yen, Quang Ninh et les régions voisines voient se développer des réseaux de production et de logistique de plus en plus intégrés. Dans le Sud, Hô Chi Minh-Ville, après l’élargissement de son périmètre administratif, ainsi que Dong Nai et les zones autour de Long Thanh continuent de bénéficier de grands projets d’infrastructure.

Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, estime que ce développement infrastructurel offre davantage de potentiel pour l’offre immobilier et élargit considérablement la portée géographique des activités d'investissement.

Alors que les flux d’IDE sont de plus en plus liés à la production de haute technologie, à la logistique et aux infrastructures numériques, les besoins immobiliers évoluent, passant d’une simple extension des surfaces à des exigences accrues en matière de qualité, de capacité opérationnelle et de spécialisation.

Cette évolution pourrait offrir de nouvelles perspectives à l’immobilier vietnamien pour attirer les investissements internationaux, tout en nécessitant le développement d’infrastructures et d’une offre adaptées aux besoins de chaque secteur. -VNA

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