Les infrastructures énergétiques, un socle pour l’économie maritime du Vietnam

Hanoï (VNA) – La Résolution n°20-NQ/TW du 28 juillet 2026, adoptée lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat et consacrée à la construction et au développement du Vietnam en tant que puissance maritime, considère l’économie maritime comme un moteur important de croissance et prévoit d’étendre les espaces de développement vers le large, les eaux profondes et de nouveaux espaces maritimes. Dans cette dynamique, les infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’approvisionnement et de transport d’électricité ainsi que les énergies renouvelables offshore, jouent un rôle essentiel dans le développement de pôles économiques maritimes, de ports, de zones de libre-échange, de services touristiques et de nouvelles activités liées à la mer.



Des infrastructures électriques au service de l’économie maritime



Dans les localités côtières du Centre, les infrastructures énergétiques sont de plus en plus étroitement liées à l’expansion des espaces de développement de l’économie maritime.



Selon le Plan national de développement de l’électricité VIII, les sept provinces relevant de la Compagnie générale d’électricité du Centre (EVNCPC) devraient disposer d’environ 50.000 MW de capacités de production d’électricité à l’horizon 2030, contre une demande actuelle d’environ 5.000 MW, qui devrait atteindre près de 10.000 MW en 2030. Cet important écart entre production et consommation locales nécessite un développement coordonné du réseau électrique afin de mieux équilibrer l’offre et la demande dans chaque localité et de réduire les besoins de transport d’électricité sur de longues distances.



Ces sept provinces disposent toutes d’un long littoral. Pour accompagner le développement de l’économie maritime, l’EVNCPC investit dans les infrastructures électriques et encourage ses clients des zones côtières à développer l’aquaculture et les services touristiques. Elle se prépare également à accompagner le développement de l’éolien offshore prévu par le Plan national de développement de l’électricité VIII, en coordination avec les investisseurs, les autorités compétentes et les collectivités locales.



Ouvrir la voie à de nouveaux espaces économiques maritimes



La Résolution fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, les provinces et villes côtières représentent plus de 70% du PIB national, avec une croissance annuelle moyenne de leur Produit intérieur brut supérieure à 11%. Elle prévoit également de développer entre 6 et 10 GW d’éolien offshore, de créer cinq à six grands pôles économiques maritimes et de doter l’ensemble des îles revêtant une importance stratégique d’infrastructures essentielles et coordonnées.



Pour atteindre ces objectifs, la Résolution donne la priorité au développement d’infrastructures stratégiques, à double usage, numériques et énergétiques. Elle prévoit également de renforcer la connectivité entre le continent et les îles ainsi qu’entre les zones côtières motrices et les grands centres économiques, tout en développant des pôles industriels, de services, de logistique, d’énergie et d’innovation adaptés aux atouts de chaque région.



Selon les responsables d’EVN, assurer l’approvisionnement en électricité des zones maritimes et insulaires constitue non seulement une mission économique, mais aussi une mission politique particulièrement importante. EVN a mobilisé des ressources pour des projets d’électrification des zones maritimes et insulaires, contribuant ainsi au développement socio-économique ainsi qu’au renforcement de la défense et de la sécurité. À ce jour, la plupart des zones spéciales du pays sont raccordées au réseau électrique national ou disposent de sources d’électricité stables. Face aux nouvelles exigences de développement, les besoins d’investissement dans les infrastructures énergétiques maritimes restent toutefois importants.



EVN propose de continuer à privilégier les investissements dans l’éolien offshore, les nouvelles formes d’énergie marine, les réseaux de transport d’électricité côtiers et les infrastructures électriques des zones maritimes et insulaires. Parallèlement aux investissements publics, des mécanismes sont nécessaires pour mobiliser davantage le secteur privé dans les programmes d’électrification d’îles, des zones frontalières maritimes et des régions particulièrement difficiles.



Dans le domaine des énergies renouvelables, la Résolution n°20-NQ/TW prévoit de perfectionner la planification, les mécanismes et les politiques en faveur de l’éolien offshore, du solaire en mer et d’autres formes d’énergie. Elle encourage également la production locale d’électricité dans les zones éloignées des côtes ainsi que de nouveaux secteurs maritimes tels que le dessalement de l’eau de mer, l’énergie houlomotrice, l’hydrogène et l’ammoniac verts. Ces orientations doivent permettre d’élargir l’espace de développement énergétique en mer.



De l’électrification des îles au développement des réseaux côtiers et au raccordement des sources d’énergie offshore, les infrastructures énergétiques deviennent ainsi un socle pour élargir l’espace de développement de l’économie maritime. Leur planification coordonnée avec les ports, les zones de libre-échange, les zones industrielles, les zones urbaines, la logistique, le tourisme et les nouvelles activités maritimes doit permettre non seulement de répondre aux besoins actuels, mais aussi d’ouvrir la voie à de nouveaux modèles de croissance. -VNA