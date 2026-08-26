Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie de remise des insignes d'adhésion au Parti à Hanoï

Hanoï (VNA) – Le Comité du Parti de Hanoï a organisé, le 26 août, une cérémonie pour remettre des insignes marquant 80, 75 et 70 années d'adhésion au Parti à 53 membres de l'organisation municipale du Parti, dans le cadre des activités célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026). Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a assisté à l'événement et y a prononcé une allocution.





À cette occasion, 20 920 membres de l'organisation du Parti de Hanoï ont reçu des insignes pour 30 années d'adhésion ou plus. Parmi eux, 160 ont été distingués pour 70 années d'adhésion ou plus. Au total, 53 membres en bonne santé ont assisté à la cérémonie.





S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général et président To Lam a souligné, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, qu'au cours du parcours glorieux mais ardu de 81 ans de la nation, marqué par des sacrifices et des épreuves, chaque victoire a été forgée grâce à la force du peuple, à la direction avisée du PCV et aux contributions de générations de cadres et de membres du Parti, y compris ceux honorés lors de cette cérémonie.





Le haut dirigeant a affirmé que le Parti, l'État et le peuple accorderaient toujours la plus haute considération à ces grandes contributions et en resteraient profondément reconnaissants.



Parallèlement au développement économique, le Parti et l'État accordent une attention particulière au bien-être des personnes ayant rendu des services à la nation, a-t-il déclaré, notant qu'une campagne nationale de 500 jours et nuits visant à rechercher, rassembler et identifier les restes des soldats tombés au combat est actuellement en cours.

​

Le secrétaire général et président To Lam. Photo : VNA





Le secrétaire général et président To Lam a noté que le Comité central avait fourni à Hanoï des conditions et des ressources importantes ; par conséquent, les responsabilités de la capitale doivent être proportionnellement plus grandes. Hanoï doit montrer la voie et donner l'exemple, en réalisant une croissance plus rapide tout en améliorant la qualité du développement, et en jouant un rôle de premier plan dans l'édification du Parti, le développement culturel, la science et la technologie, l'innovation, la gouvernance urbaine moderne et l'amélioration des conditions de vie de la population. Il a exprimé l'espoir que les membres vétérans du Parti continueraient à préserver leur santé et à mettre à profit leur prestige, leur sagesse, leur expérience et leur esprit révolutionnaire pour demeurer un soutien moral auprès des comités du Parti, des autorités et de la population ; pour formuler des avis francs et constructifs sur l'édification du Parti et de l'État ; et pour transmettre les traditions révolutionnaires aux jeunes générations.



Il a invité le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques de Hanoï à continuer de veiller attentivement au bien-être matériel et spirituel ainsi qu'à la santé des membres âgés du Parti, tout en leur rendant régulièrement visite, en restant à leur écoute et en prenant respectueusement en considération leurs opinions, exprimées avec sincérité et sens des responsabilités.



S'exprimant au nom des membres du Parti distingués lors de la cérémonie, Nguyen Anh Lien, membre de la cellule du Parti n° 23 de l'organisation du Parti du quartier de Ngoc Ha et récipiendaire de l'insigne pour 70 années d'adhésion au Parti, a fait part de sa fierté. Il a remercié les comités du Parti à tous les niveaux pour leur encadrement, ses camarades et collègues pour leur soutien et leurs encouragements, ainsi que la population pour sa protection tout au long de ses années d'engagement révolutionnaire.



Il a affirmé sa détermination à consacrer sa vie à suivre les enseignements du Président Hô Chi Minh, à s'acquitter de ses responsabilités de membre du Parti et à contribuer à l'édification d'un Parti sain et puissant, au service de la Patrie et du peuple. -VNA