Politique

Les médias singapouriens saluent les résultats de la visite du permanent du Secrétariat du PCV Tran Cam Tu

Le quotidien The Straits Times a mis en avant l'accord conclu entre les deux parties pour intensifier les échanges de hauts dirigeants et élargir la coopération technologique, un engagement scellé le 25 août par la publication d'une déclaration conjointe sur la stratégie d'interconnexion technologique.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du PCV et le ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, Chan Chun Sing co-président le premier dialogue stratégique Singapour-Vietnam. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du PCV et le ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, Chan Chun Sing co-président le premier dialogue stratégique Singapour-Vietnam. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Les principaux médias de Singapour ont couvert les 24 et 25 août, la visite officielle du membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, ainsi que sa co-présidence du premier dialogue stratégique Singapour-Vietnam.

Le quotidien The Straits Times a mis en avant l'accord conclu entre les deux parties pour intensifier les échanges de hauts dirigeants et élargir la coopération technologique, un engagement scellé le 25 août par la publication d'une déclaration conjointe sur la stratégie d'interconnexion technologique.

Le journal a cité le ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, Chan Chun Sing, qui a coprésidé le dialogue aux côtés de Tran Cam Tu. Le ministre a souligné que ce nouveau mécanisme de haut niveau s'appuie sur des relations bilatérales solides, façonnées par plusieurs générations de dirigeants, et vise à échanger sur les défis émergents tout en identifiant de nouveaux leviers de coopération.

L’article est également revenu sur le souhait formulé par Tran Cam Tu d'étudier l'expertise singapourienne en matière d'administration publique et de formation des cadres dirigeants pour la nouvelle ère, ainsi que de dynamiser le partenariat technologique bilatéral. Le dirigeant vietnamien a préconisé de renforcer les synergies entre l’État, la communauté scientifique et le monde des affaires afin de traduire les idées en applications concrètes.

Selon lui, l’enjeu dépasse la simple attraction d'investissements ou le transfert de technologies : il s'agit de mener des recherches conjointes, de maîtriser les technologies de pointe, de concevoir des produits innovants et de bâtir des écosystèmes durables au service du développement des deux nations et de la région.

D'autres médias singapouriens, dont CNA, Lianhe Zaobao, AsiaOne, ont également publié des articles analysant les discours de responsables singapouriens et vietnamiens lors du dialogue stratégique.

Ils ont particulièrement insisté sur la volonté commune du Vietnam et de Singapour de partager leurs expériences en matière de formation des dirigeants, de faciliter les échanges de données et de promouvoir l'intégration numérique pour un succès à long terme. -VNA

#médias singapouriens #permanent du Secrétariat
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