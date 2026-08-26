Gestion des cadres : To Lam exige une relève dirigeante à la hauteur des enjeux stratégiques

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé mercredi matin à Hanoï une rencontre avec les cadres inscrits dans la planification des postes et placés sous la gestion du Secrétariat du Parti. Cet événement, qui a réuni de hauts dirigeants tels que le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat, Tran Cam Tu, ainsi que des responsables des organes centraux du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

​Au cours de la rencontre, le chef de l’État a réaffirmé que la préparation de la relève dirigeante détermine directement la capacité de gouvernance du Parti pour les étapes futures du développement national. Il a martelé que la gestion des cadres ne doit pas se limiter à une simple attribution de postes, mais constituer un levier essentiel pour stimuler la croissance et renforcer l’efficacité opérationnelle de l’ensemble du système politique.

​Pour le leader To Lam, l’évaluation d’un cadre ne doit plus reposer sur des titres honorifiques ou des parcours passés, mais sur sa capacité concrète à résoudre des problèmes complexes, à débloquer les verrous institutionnels et à bâtir une confiance durable auprès de la population.

​Le dirigeant vietnamien a insisté sur le fait que l’inscription sur la liste de «cadres inscrits dans la planification des postes», constitue une reconnaissance du potentiel à un instant et non une promesse formelle de promotion ou une garantie de « siège » réservé. Il a prôné une gestion dynamique et ouverte de ces planifications, permettant d’intégrer les nouveaux talents tout en écartant les éléments ne répondant plus aux exigences. Selon lui, la mobilité des cadres — « l'entrée et la sortie », la promotion comme la rétrogradation — est une condition sine qua non pour préserver la qualité et le prestige du Parti.

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Le leader To Lam prende la parole. Photo : VNA

Dans son allocution, le secrétaire général du Parti et président To Lam a également exhorté les cadres à rester proches des réalités du terrain et à ne pas se contenter d'analyser la vie sociale à travers des rapports administratifs. Il a souligné que l'autorité d'un dirigeant se forge par sa capacité à écouter des opinions divergentes et à répondre aux besoins légitimes des citoyens.

​Il a appelé chaque responsable à traduire les normes de gestion en qualités, compétences et résultats vérifiables. L’exigence repose sur la fermeté politique, la probité et l'intégrité ; les compétences clés résident dans la vision stratégique et la capacité d'exécution ; et le critère ultime demeure le résultat concret, la réputation et la fiabilité sur le terrain. Par ailleurs, il a plaidé pour un équilibre rigoureux entre la protection des cadres audacieux, prêts à innover pour l’intérêt général, et un contrôle strict du pouvoir afin de prévenir tout népotisme, lobbying ou abus d’influence au sein de l’appareil d'État.

​En conclusion, To Lam a chargé la Commission centrale de l’organisation du Parti de perfectionner le rapport, de réviser les réglements, les mécanismes de suivi et d’organisation concernant la planification des cadres. Il a rappelé que la responsabilité finale quant à la qualité des ressources humaines incombe aux chefs d’organes et aux comités du Parti à tous les niveaux, l’objectif ultime étant d’assurer une succession continue et solide du Parti, garantissant que chaque décision prise au niveau central se traduise rapidement et efficacement par des résultats tangibles au profit du développement national. -VNA

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