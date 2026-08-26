Politique

Le Vietnam célèbre le 81e anniversaire de sa Fête nationale à Hong Kong

Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial mondial de Hong Kong pour les échanges de marchandises et qu’il soutient constamment l’adhésion de Hong Kong au Partenariat économique global régional (RCEP), ainsi qu’une intégration économique accrue de ce dernier avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la région.

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao, Lê Duc Hanh, et le secrétaire aux Finances de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Paul Chan, lors de l’événement. Photo : VNA
La consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao, Lê Duc Hanh, et le secrétaire aux Finances de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Paul Chan, lors de l’événement. Photo : VNA


Hong Kong (VNA) – Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine) a organisé une cérémonie solennelle pour célébrer le 81e anniversaire de la Fête nationale du pays (2 septembre 1945 – 2026).

Dans son allocution, la consule générale Lê Duc Hanh a souligné le parcours extraordinaire du Vietnam, passé d’une nation ayant enduré les épreuves de la guerre à une économie dynamique à revenu intermédiaire, profondément intégrée aux marchés régional et mondial.

En matière de relations extérieures, elle a indiqué que les liens entre le Vietnam et la Chine sont entrés dans une nouvelle phase de développement à la suite de la visite d’État en avril dernier en Chine par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, continuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique globale et à promouvoir l’édification de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Dans ce contexte général, le Vietnam et Hong Kong partagent des liens privilégiés, allant de relations historiques à une coopération substantielle aujourd’hui, a-t-elle souligné.

Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial mondial de Hong Kong pour les échanges de marchandises et qu’il soutient constamment l’adhésion de Hong Kong au Partenariat économique global régional (RCEP), ainsi qu’une intégration économique accrue de ce dernier avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la région.

La coopération entre les deux parties s’étend au-delà des domaines du commerce et de l’investissement. En avril de cette année, le Vietnam et Hong Kong ont signé un accord d’entraide judiciaire en matière pénale, conférant ainsi une dimension importante à leur coopération bilatérale.

Le gouvernement et le consulat général du Vietnam à Hong Kong continueront d’apporter un soutien résolu aux entreprises des deux parties pour nouer des liens et tirer parti du potentiel de leurs marchés respectifs ainsi que de celui de la région de la Grande Baie (GBA), a-t-elle affirmé.

Paul Chan, secrétaire aux Finances de la Région administrative spéciale de Hong Kong, s’est félicité de la croissance remarquable des relations économiques bilatérales, soulignant que le Vietnam est actuellement le principal partenaire commercial de Hong Kong au sein de l’ASEAN.

Il a réaffirmé qu’en tant que centre financier international et porte d’entrée vers la région de la Grande Baie, Hong Kong est prêt à soutenir le Vietnam dans des domaines tels que le financement des infrastructures, la finance verte et la prestation de services professionnels.

Lors de l’événement, les participants ont pu apprécier un programme artistique mettant en valeur l’identité culturelle vietnamienne et déguster des plats traditionnels du pays, notamment le pho bo (soupe au boeuf) et les nem (rouleaux de printemps. – VNA

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#consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao #81e anniversaire de la Fête nationale
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