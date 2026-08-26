International

Diaspora vietnamienne

Vietnam-Singapour : la visite du permanent du Secrétariat Tran Cam Tu marque un jalon historique

Le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, qualifie la visite du permanent du Secrétariat Tran Cam Tu à Singapour d'événement historique car elle marque pour la première fois l'ouverture d'un canal de dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, répond à une interview de la VNA. Photo: VNA
Le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, répond à une interview de la VNA. Photo: VNA

Singapour (VNA) – La récente visite à Singapour de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et la tenue de la réunion initiale du Dialogue stratégique entre les deux nations, constituent un jalon particulièrement important et ont suscité un vif intérêt auprès des experts, des universitaires, des chefs d'entreprise et de nombreux investisseurs singapouriens.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, qualifie cette visite d'événement historique car elle marque pour la première fois l'ouverture d'un canal de dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir.

La visite officielle à Singapour de Tran Cam Tu et d'une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam, ainsi que sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, tenu les 24 et 25 août, se sont conclues avec succès.

Selon le professeur Vu Minh Khuong, la coopération stratégique entre le Vietnam et Singapour promet un potentiel de création de valeur ajoutée considérable, alliant le potentiel, le dynamisme et les ressources humaines abondantes du Vietnam à l'expertise singapourienne en matière de gouvernance et de développement économique accéléré. Cette alliance stratégique devrait stimuler une croissance fulgurante et renforcer le prestige international des deux pays, mais aussi à accroître leur résilience face aux fluctuations mondiales de plus en plus complexes.

Le professeur Khuong insiste sur le fait que cette coopération étroite, notamment dans les secteurs de la science, de la technologie, des forces productives et de la gouvernance, pourrait déclencher une transformation majeure dans les efforts de réforme du Vietnam à l’avenir.

Pour concrétiser ces ambitions, l'expert préconise une approche proactive inspirée du modèle singapourien, qui continue d'apprendre des meilleures pratiques mondiales, à l'image de l'aéroport de Changi intégrant l'intelligence artificielle selon un modèle chinois pour optimiser ses flux.

Au lieu de se limiter aux échanges commerciaux et à l’investissement traditionnels, le Vietnam est invité à se concentrer sur la modernisation de ses forces productives et de ses relations de production afin de réaliser des progrès significatifs. Dans cette perspective, la création d'un groupe de travail spécialisé, composé de décideurs politiques, d'entrepreneurs et d'experts, est proposée pour assurer un suivi rigoureux des engagements pris lors du dialogue.

Selon lui, le Vietnam doit prendre des mesures concrètes dès 2026 et préparer des plans clairs pour les années suivantes afin de mettre en œuvre les conclusions du premier dialogue stratégique Vietnam-Singapour. Dans l'esprit de ce dialogue, les 29 secteurs économiques stratégiques et localités du Vietnam doivent élaborer des plans visant à réduire l'écart avec Singapour en matière de gouvernance, de capacité de production et de création de valeur. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #permanent du Secrétariat Tran Cam Tu #Singapour #professeur Vu Minh Khuong #Dialogue stratégique Vietnam-Singapour
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung. Photo: VNA

Vietnam-Singapour : des actions concrètes pour un partenariat stratégique intégral renforcé

La visite officielle de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Singapour les 24 et 25 août, et la tenue du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour ont permis aux deux parties de définir plusieurs orientations et projets concrets, notamment dans la formation des cadres et la connectivité technologique, afin de transformer les engagements de haut niveau en résultats et d’approfondir le partenariat stratégique intégral.

Le permanent du Secrétariat du CC du PCV Trân Câm Tu termine sa visite officielle à Singapour. Photo : VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du PCV Trân Câm Tu termine sa visite officielle à Singapour

La visite officielle à Singapour de Trân Câm Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, a permis de renforcer la confiance politique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le développement des ressources humaines, les technologies et l’innovation, contribuant à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (gauche), et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam. Photo: VNA

Le Vietnam et Singapour renforcent leur Partenariat stratégique intégral

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam ont affirmé le 25 août leur volonté de renforcer la confiance politique et de concrétiser davantage le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour, notamment dans les domaines des technologies, de l’innovation, de l’économie numérique et du développement des ressources humaines.

Voir plus

Des représentants des 54 ethnies participent au défilé solennel célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 2025). (Photo : VNA)

Valoriser les ressources de la diaspora vietnamienne dans la nouvelle ère

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n° 36-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l'étranger, le Bureau politique a promulgué, le 2 août 2026, la Résolution n° 23-NQ/TW. Ce texte ouvre une nouvelle étape avec une approche plus globale, centrée sur la création de mécanismes permettant de libérer et d’optimiser les ressources de la diaspora.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Le Dr Nguyen Tuan Nghia, expert en intelligence artificielle (IA), fondateur et directeur général de la société ANSCENTER et président de la section de Nouvelle-Galles du Sud de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA). Photo: VNA

La diaspora vietnamienne, un vivier d’expertise au service du développement national

La Résolution n°23-NQ/TW marque une évolution importante dans la mobilisation des Vietnamiens résidant à l’étranger, en passant d’une logique de mobilisation à une approche fondée sur le partenariat. Elle vise à créer des mécanismes concrets permettant aux intellectuels de la diaspora de mettre leurs connaissances, technologies et réseaux au service du développement du Vietnam.