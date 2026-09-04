Hanoï : de nouvelles écoles pour une rentrée pleine de promesses

Pour l’année scolaire 2026-2027, plusieurs nouvelles écoles ouvrent leurs portes à Hanoï, contribuant à réduire la pression sur les effectifs et à compléter le réseau scolaire de la capitale.

Hanoï (VNA) - Pour l’année scolaire 2026-2027, Hanoï accueille plusieurs nouvelles écoles, contribuant à réduire la pression sur les effectifs et à offrir aux élèves des espaces éducatifs plus modernes et de meilleure qualité. Ces nouveaux établissements ouvrent aussi de nouvelles perspectives pour les élèves en cette rentrée.

Pour les premiers élèves du collège Phan Boi Chau, dans le quartier de Long Bien, cette rentrée est toute particulière. Après plusieurs années d’interruption des travaux en raison de difficultés liées à la libération des terrains, l’établissement est enfin achevé et ouvre ses portes.

L’école accueille 541 élèves répartis en 16 classes, avec un maximum de 35 élèves par classe. Des effectifs maîtrisés qui permettent aux élèves d’étudier dans un environnement spacieux et moderne. L’établissement est par ailleurs orienté vers un enseignement de haute qualité.

L’ouverture d’une nouvelle école ne signifie pas seulement davantage de places disponibles. Elle offre aussi aux élèves de nouvelles possibilités d’apprendre, d’expérimenter et de développer leurs compétences. C’est aussi l’ambition des établissements qui accueillent leurs premiers élèves cette année. -VNA