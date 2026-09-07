Le Vietnam et la Russie renforcent leur Partenariat stratégique intégral

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre.

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre.

Cette visite, qui intervient peu après le XIVe Congrès national du Parti et l’élection de la XVIe Assemblée nationale, revêt une importance particulière.

Elle réaffirme l’engagement constant du Vietnam en faveur de son amitié traditionnelle et de son Partenariat stratégique intégral avec la Russie, alors que les relations bilatérales continuent de se développer dans de nombreux domaines.

Cette visite offrira également aux plus hauts dirigeants des deux pays l’occasion de discuter de questions stratégiques, de définir une vision à long terme et de donner une nouvelle impulsion aux relations Vietnam-Russie, afin de les porter à un niveau supérieur et d’aligner la coopération bilatérale sur les objectifs de développement de chaque pays dans la nouvelle période.

La visite devrait également favoriser des avancées majeures dans des secteurs traditionnels tels que le pétrole, le gaz et l’énergie, y compris l’énergie nucléaire.

Elle devrait contribuer à faire du commerce, de l’investissement et des infrastructures de nouveaux moteurs de croissance, à améliorer la connectivité aérienne, maritime et ferroviaire et à encourager les entreprises des deux pays à investir sur leurs marchés respectifs.

Les échanges entre les peuples demeureront un pilier essentiel des relations bilatérales, la coopération étant encouragée dans les domaines de l’éducation, de la culture, des arts, du sport, du cinéma et du tourisme. -VNA