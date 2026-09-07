Le haut dirigeant Tô Lâm entame une tournée en Russie et en France

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et du président de la République française Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phương Ly et d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté Hanoï lundi matin, 7 septembre, pour effectuer une visite d’État en Russie, une visite officielle en France et participer au Sommet spatial à Paris, du 7 au 12 septembre 2026.



La délégation officielle comprend notamment les membres du Bureau politique et secrétaires du Comité central du Parti : Nguyên Duy Ngoc, chef de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti ; Trinh Văn Quyêt, chef de la Commission de la Propagande et de l’Éducation du Comité central du Parti ; Nguyên Thanh Nghi, chef de la Commission des Politiques et de la Stratégie du Comité central du Parti.



Sont également membres de la délégation les membres du Bureau politique : le général d’armée Phan Văn Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères ; Trân Duc Thang, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï.



La délégation comprend en outre les membres du Comité central du Parti : Nguyên Hai Ninh, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Khac Dinh, vice-président de l’Assemblée nationale ; Lê Khanh Hai, président du Bureau du président de la République ; Ngô Van Tuân, ministre des Finances ; Lê Manh Hung, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Vu Hai Quân, ministre des Sciences et des Technologies ; Hoàng Minh Son, ministre de l’Éducation et de la Formation ; Pham Duc Ân, gouverneur de la Banque d’État du Vietnam ; Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.



Font également partie de la délégation Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général du Parti et président de la République, chargé du Bureau du secrétaire général du Parti ; Dặng Minh Khôi, ambassadeur du Vietnam en Russie ; et Trinh Duc Hai, ambassadeur du Vietnam en France.



Cette tournée de Tô Lâm revêt une grande importance, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Elle vise à mettre en œuvre de manière vigoureuse la ligne de politique extérieure définie par le 14e Congrès national du Parti, à renforcer la confiance politique et à créer un environnement extérieur favorable à l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement.



Elle permettra également de mobiliser et de valoriser les ressources internationales au service du développement national.- VNA

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