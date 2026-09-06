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Le président de l’AN Trân Thanh Mân part pour les visites officielles en République de Corée et en Mongolie

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik et de son épouse, ainsi que du président du Grand Khoural d’État de Mongolie Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, ont quitté Hanoï le 6 septembre pour effectuer des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026. ​

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik et de son épouse, ainsi que du président du Grand Khoural d’État de Mongolie Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, ont quitté Hanoï le 6 septembre pour effectuer des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026.

La délégation vietnamienne comprend, entre autre, notamment le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung; la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh ; le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale Lê Quang Manh ; le président de la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Affaires extérieures de l’Assemblée nationale Lê Tân Toi ; ainsi que le président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement de l’Assemblée nationale et président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-République de Corée, Nguyên Thanh Hai.

Les visites officielles du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân en République de Corée et en Mongolie revêtent une importance particulière. Elles contribuent à la mise en œuvre de la ligne de politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et de la Résolution n° 06-NQ/TW du Bureau politique, tout en concrétisant davantage les orientations et accords conclus par les hauts dirigeants vietnamiens avec ces deux partenaires.

Ces visites réaffirment l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec la République de Corée et la Mongolie et sa volonté de continuer à porter le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée et le partenariat global Vietnam-Mongolie vers un développement toujours plus substantiel, efficace et durable à long terme.

Le fait que le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân effectue pour la première fois des visites officielles dans ces deux pays en cette qualité témoigne de l’importance accordée par le Vietnam à ses relations bilatérales avec la République de Corée et la Mongolie, ainsi que du rôle important du canal parlementaire dans l’ensemble des relations extérieures du Vietnam avec ces deux partenaires.

Selon le vice-ministre Nguyen Minh Vu, ces visites du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en République de Corée et en Mongolie contribuera de manière importante à consolider et à élargir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée et le partenariat intégral Vietnam-Mongolie, au bénéfice concret des peuples des deux pays et en contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
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