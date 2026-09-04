Le SG du Parti et chef de l'Etat vietnamien Tô Lâm en visite en Russie et en France

​Hanoï (VNA) - À l'invitation des présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, effectuera une tournée officielle dans ces deux pays du 7 au 12 septembre.

Le dirigeant vietnamien, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, se rendra en Russie pour une visite d'État, avant de poursuivre son déplacement par une visite officielle en France.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 4 septembre, le dirigeant vietnamien participera également au Sommet spatial international, qui se tiendra à Paris les 9 et 10 septembre. -VNA

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