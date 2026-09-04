Quelque 500 délégués attendus au 3e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers, dont près de 40 délégations de collectivités locales et de partenaires internationaux de Hô Chi Minh-Ville, participeront au 3e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue 2026 – FD 2026), organisé par le Comité populaire municipal du 10 au 12 septembre 2026 dans le quartier de Vung Tau.

L’information a été annoncée le 4 septembre par Pham Dut Diem, directeur du Service des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une conférence de presse consacrée à l’événement.

Organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, le FD 2026 aura pour thème "La diplomatie locale : moteur de l’innovation et de la croissance durable". Il offrira aux collectivités locales, experts et entreprises un espace d’échange sur la gouvernance et les modèles de développement avancés, ainsi que sur la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’investissement, le commerce et la formation des ressources humaines.

À travers des échanges et des mises en relation concrètes, l’événement vise à mobiliser des ressources de qualité, à stimuler l’innovation, à renforcer la compétitivité et à contribuer à une croissance rapide et durable de la ville, tout en favorisant la mise en place de mécanismes de coopération à long terme avec ses partenaires internationaux.

Temps fort du programme, la Conférence des maires, prévue le 11 septembre au matin, réunira des dirigeants de collectivités vietnamiennes et étrangères pour discuter du rôle proactif des collectivités locales dans la politique étrangère nationale et de leur contribution à l’élaboration des politiques de coopération internationale. Les participants partageront notamment leur expérience au sein de réseaux urbains internationaux tels que C40, Metropolis, UCLG et CityNet, afin d’examiner comment la diplomatie urbaine peut contribuer à attirer des investissements, favoriser les transferts de technologies et développer des ressources humaines hautement qualifiées.

Deux sessions thématiques porteront respectivement sur la coopération en matière d’innovation et la coopération dans le développement des ports et de la logistique. La première examinera le rôle des institutions locales dans l’incitation des entreprises à investir dans la R&D et à transformer les résultats de l’innovation en produits commerciaux, afin de rapprocher la recherche du marché et de mettre en place des mécanismes de coopération concrets entre les collectivités du réseau d’amitié de Hô Chi Minh-Ville.

La seconde mettra l’accent sur l’urgence de développer la coopération en faveur de ports verts, en examinant le rôle des autorités locales dans la connexion des chaînes d’approvisionnement et le respect des nouvelles normes de durabilité. Les participants discuteront également de la possibilité de mettre en place un mécanisme de coopération multilatérale entre les villes pour partager les données, renforcer la compétitivité et harmoniser les normes environnementales au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le programme comprendra également des rencontres bilatérales, des activités de diplomatie publique ainsi que des visites de sites de production, de destinations touristiques et de patrimoines culturels.

Organisé pour la première fois en 2022, le Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville avait réuni des délégations de 24 collectivités locales étrangères. La deuxième édition, tenue en 2024, avait accueilli des représentants de 35 collectivités locales internationales.-VNA