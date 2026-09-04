Vietnam–États-Unis : transformer la confiance politique en nouvelles opportunités économiques

Washington, D.C. (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026), l’ambassade du Vietnam aux États-Unis intensifie ses activités d’information extérieure afin de présenter aux partenaires, aux entreprises et au public américains les réalisations du pays, ses orientations de développement et les opportunités de coopération pour la nouvelle période.

Dans une interview accordée à la plateforme 5WH, l’ambassadeur Nguyen Quoc Dung a souligné que le Vietnam demeurait l’une des économies les plus dynamiques d’Asie. Au premier semestre 2026, son PIB a progressé de 8,18 %, soit la plus forte croissance enregistrée sur cette période depuis 16 ans. L’industrie, la construction et les services restent les principaux moteurs de l’économie, tandis que la consommation intérieure, l’investissement et les entrées d’investissements directs étrangers (IDE) poursuivent leur progression.

Selon l’ambassadeur, le Vietnam transforme progressivement son modèle de croissance afin de s’appuyer davantage sur la productivité, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et les réformes institutionnelles. Le pays entend consolider son rôle de pôle manufacturier compétitif tout en augmentant la valeur ajoutée créée sur son territoire, en développant la R&D, les industries de sous-traitance, les ressources humaines hautement qualifiées et les liens entre entreprises à capitaux étrangers et entreprises vietnamiennes.

L’ambassadeur a également mis en avant les progrès importants enregistrés dans les relations Vietnam–États-Unis, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique global. Le développement positif des relations politiques, le dialogue régulier à différents niveaux et le respect mutuel ont contribué à instaurer un climat de confiance propice à un approfondissement de la coopération bilatérale.

Sur cette base, la coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de la santé, du règlement des conséquences de la guerre et des échanges entre les peuples continue de se développer.

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis fait de la diplomatie économique l’une de ses priorités, en mettant en relation les besoins de développement du Vietnam avec les atouts américains dans les domaines des technologies, des capitaux, de la gestion, de la R&D et de la formation.

Les secteurs prioritaires comprennent notamment les infrastructures de transport et la logistique, l’énergie, les réseaux électriques, le stockage de l’énergie, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’électronique avancée, les centres de données, les biotechnologies, la santé, l’éducation, les services financiers et l’agriculture de haute technologie.

Le Vietnam souhaite attirer des projets à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de diffusion technologique, en associant les investissements au transfert de technologies, au développement des industries auxiliaires, à la formation des ressources humaines et à un renforcement des liens avec les entreprises vietnamiennes.

L’ambassadeur a également souligné que le Vietnam accélérait sa transition verte à travers le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le verdissement de la production et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la promotion des transports verts, de l’agriculture durable et de l’économie circulaire. Le Vietnam souhaite que ses partenaires américains l’accompagnent non seulement par des investissements, mais aussi par leurs technologies, leur expérience en matière de gestion, la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités de mise en œuvre.

L’ambassade du Vietnam continuera ainsi de jouer son rôle de passerelle entre les priorités de développement du pays et les entreprises, fonds d’investissement, institutions financières et établissements de recherche américains, afin de transformer les bonnes relations politiques en opportunités de coopération concrètes et de contribuer à la réalisation des grandes orientations de développement du Vietnam. -VNA