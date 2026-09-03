Politique

Vietnam-Myanmar : un nouvel élan pour le partenariat de coopération intégrale

La visite officielle au Vietnam du président du Myanmar, Min Aung Hlaing, du 4 au 6 septembre 2026, devrait donner une nouvelle impulsion au partenariat de coopération intégrale entre les deux pays, dans un contexte marqué par le développement positif de leurs relations et par de nouvelles perspectives de coopération.

Le président du Myanmar, Min Aung Hlaing. Photo: VNA
Le président du Myanmar, Min Aung Hlaing. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Sur invitation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et de son épouse, le président du Myanmar Min Aung Hlaing et son épouse effectueront une visite au Vietnam, la première du dirigeant vietnamien depuis l’achèvement des élections générales au Myanmar en janvier 2026 et la formation d’un nouveau gouvernement en avril 2026.

Le Vietnam et le Myanmar, deux pays d’Asie du Sud-Est membres de l’ASEAN, entretiennent une amitié traditionnelle. Les deux pays ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 mai 1975, mais leurs liens remontent aux premières années suivant leur indépendance. Le Président Hô Chi Minh et le général Aung San avaient alors contribué à jeter les bases de l’amitié entre les deux peuples. Le président U Nu s’était rendu au Vietnam en novembre 1954, tandis que le Président Hô Chi Minh avait effectué une visite au Myanmar en février 1958.

Après plus de cinq décennies, les relations bilatérales se sont développées dans de nombreux domaines. Elles ont été portées au niveau de partenariat de coopération intégrale en août 2017. Le Vietnam affirme accorder de l’importance au développement de cette coopération et soutenir le Myanmar dans son développement socio-économique et son processus de réconciliation nationale.

Le Myanmar, pour sa part, apprécie les réalisations socio-économiques du Vietnam et accorde une grande importance au renforcement du partenariat, notamment en créant des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs activités et leurs investissements dans le pays.

La solidarité entre les deux pays s’est notamment manifestée après le séisme qui a frappé le Myanmar le 28 mars 2025. Le Vietnam avait dépêché une équipe de plus de 100 membres des forces de l’Armée et de la Police pour participer aux opérations de secours, ainsi que des équipements médicaux et des produits de première nécessité. Il avait également accordé une aide de 300.000 dollars. En août 2024, la Croix-Rouge vietnamienne avait par ailleurs apporté une aide de 200.000 dollars à la Croix-Rouge du Myanmar après le passage du cyclone Mocha.

Les contacts de haut niveau se poursuivent. Les 25 et 26 août 2026, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoai Trung s’est rendu au Myanmar et a coprésidé la 10e session du Comité mixte de coopération bilatérale avec son homologue Tin Maung Swe. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les Partis, les États, les gouvernements, les Parlements, les collectivités locales et les peuples, en vue du 10e anniversaire du partenariat de coopération intégrale en 2027.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral constitue un point positif, avec des échanges d’environ 500 millions de dollars par an. Au premier semestre 2026, ceux-ci ont atteint 336,28 millions de dollars, en hausse de 26,3% sur un an, laissant entrevoir un volume annuel de 670 à 750 millions de dollars.

À fin juin 2026, le Vietnam comptait 107 projets d’investissement encore en vigueur au Myanmar, pour un capital enregistré de 1,4 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent également porter rapidement leurs échanges commerciaux à 1 milliard de dollars.

Les secteurs prioritaires identifiés comprennent notamment les infrastructures, les technologies de l’information, les biens de consommation, l’agriculture et la transformation numérique. Les entreprises vietnamiennes voient encore un important potentiel dans l’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie, les infrastructures numériques, les produits essentiels et la reconstruction, ainsi que la logistique et la finance.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Myanmar, Nguyên Anh Duc, le Myanmar constitue un marché prometteur pour les entreprises vietnamiennes. Il préconise de renforcer la confiance politique, d’intensifier la coopération économique, culturelle et touristique, les échanges entre les peuples et la coopération éducative, mais aussi de développer les liaisons aériennes directes et la coordination au sein des mécanismes régionaux, notamment de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong.

Dans ce contexte, la visite du président Min Aung Hlaing devrait contribuer à consolider l’amitié traditionnelle et le partenariat de coopération intégrale, à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération bilatérale et multilatérale. Elle témoigne également du rôle actif et responsable du Vietnam dans les efforts communs de l’ASEAN en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable du Myanmar et de la région, ainsi que dans le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.-VNA

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