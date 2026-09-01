Le président du Myanmar effectuera une visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le président de la République de l’Union du Myanmar, Min Aung Hlaing, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre 2026.



L'information a été communiqué le 1er septembre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. - VNA

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