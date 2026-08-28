Discours du dirigeant To Lam à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse ont présidé, dans la soirée du 28 août à l’Opéra Ho Guom, à Hanoï, la cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. La VNA présente ci-après le discours prononcé par le dirigeant To Lam à cette occasion: Mesdames et Messieurs les délégués,



Chers camarades, chers compatriotes et chers amis internationaux,



Aujourd’hui, dans l’atmosphère héroïque de ces journées historiques d’automne, ici, dans la capitale millénaire de Hanoï, riche de traditions culturelles, nous célébrons solennellement le 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam – un jalon éclatant dans l’histoire de l’édification, de la défense et du développement du pays de la nation vietnamienne.



Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, je souhaite chaleureusement la bienvenue et adresse mes salutations les plus cordiales ainsi que mes meilleurs vœux aux dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, aux vétérans de la révolution, aux héros des forces armées populaires, aux héros du travail, aux personnalités, intellectuels et dignitaires religieux, aux représentants des différentes couches de la population laborieuse, aux ambassadeurs, aux chefs des représentations des organisations internationales au Vietnam, aux distingués invités, ainsi qu’à tous nos compatriotes dans le pays et aux Vietnamiens résidant à l’étranger.



Chers camarades, chers compatriotes et chers amis internationaux,



Chaque automne, des millions et des millions de cœurs vietnamiens se tournent avec émotion vers la place historique de Ba Dinh, où, il y a 81 ans, le Président Hô Chi Minh, profondément aimé, a lu la Déclaration d’Indépendance, annonçant au monde la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.



Chaque phrase, chaque mot de cet appel solennel à la nation, malgré les vicissitudes de l’histoire, conserve toute sa valeur. Ils continuent de résonner dans l’esprit de chaque enfant de la terre vietnamienne et constituent la source de la force du grand bloc d’union de toute la nation vietnamienne : « Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple vietnamien est déterminé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens afin de sauvegarder son droit à la liberté et à l’indépendance. »



Dans l’atmosphère sacrée de la « Fête de l’Indépendance », chaque Vietnamien prend encore davantage conscience de la valeur de « l’indépendance » et de « la liberté ». C’est l’occasion pour nous d’exprimer notre infinie gratitude envers le Président Hô Chi Minh pour ses immenses mérites ; de rendre un profond hommage aux prédécesseurs révolutionnaires, aux héros et aux morts pour la Patrie qui ont vaillamment combattu et sacrifié leur vie pour l’indépendance, la souveraineté, la réunification et l’intégrité territoriale de la Patrie ; ainsi qu’aux immenses contributions du peuple, de tous ceux qui ont travaillé et créé afin d’édifier un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument sur la voie du socialisme.



Chers camarades, chers compatriotes et chers amis internationaux,



Le Président Hô Chi Minh disait que « l’union est une force invincible ». Au cours des 81 dernières années, cette « force invincible » a non seulement permis à la révolution vietnamienne de remporter victoire après victoire, mais elle a également permis au peuple vietnamien d’accomplir des exploits et de réaliser de grandes avancées d’une portée historique dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.



D’un pays dépourvu de reconnaissance internationale, le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays, dont tous les États membres des Nations Unies ; il a établi des cadres de partenariat stratégique et de partenariat global avec 45 partenaires, est membre de 70 organisations internationales importantes et partie à 17 accords de libre-échange.



D’un pays lourdement ravagé par la guerre, le Vietnam est devenu une économie dynamique, profondément intégrée à l’économie mondiale, dotée d’un commerce extérieur de grande ampleur et constituant un maillon important des chaînes de production mondiales. En particulier, partant d’une économie arriérée, le Vietnam a connu une progression rapide pour devenir une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure après 40 années de Renouveau.



D’un pays ayant subi tant de pertes et de sacrifices, le peuple vietnamien a, avec résilience, conquis et fermement préservé son indépendance et l’unité nationale au fil des vicissitudes de l’histoire ; il a progressivement édifié un pays pacifique, stable et en développement, où le peuple mène une vie libre, prospère et heureuse et exerce son droit à être maître du pays, devenu une destination belle, sûre, accueillante et hospitalière pour de nombreux investisseurs et amis internationaux.



Ce parcours a été écrit par la volonté indomptable, l’esprit d’union et l’aspiration de toute la nation à aller constamment de l’avant. C’est le chemin révolutionnaire parcouru sous la direction du Parti communiste du Vietnam, qui a toujours fait du service au peuple sa raison d’être. C’est aussi grâce au soutien et à l’aide précieux que les amis internationaux et les peuples du monde ont accordés au Vietnam.



Chers camarades, chers compatriotes et chers amis internationaux,



La Fête nationale de cette année se déroule dans un élan entièrement nouveau, marquant un tournant dans l’histoire du Vietnam : après l’ère de l’indépendance, l’ère de la réunification et l’ère du Renouveau, le XIVe Congrès national du Parti a officiellement marqué l’entrée du pays dans une nouvelle ère de développement – celle de l’édification d’un Vietnam puissant et prospère.



En revoyant le glorieux parcours accompli depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, chaque Vietnamien éprouve une immense fierté et un profond sentiment de dignité nationale, et renforce davantage encore sa confiance dans le processus de concrétisation des objectifs stratégiques, en direction de deux jalons historiques marquant chacun un centenaire : d’ici 2030, année du 100e anniversaire de la fondation du glorieux Parti communiste du Vietnam, le Vietnam deviendra un pays doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; d’ici 2045, année du 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, le Vietnam sera un pays développé, à revenu élevé, prospère et heureux.



Sur la voie menant à la nouvelle ère, le Parti communiste du Vietnam considère toujours que « le peuple est le sujet et se trouve au centre » ; toutes les orientations et politiques trouvent véritablement leur origine dans la vie, les aspirations ainsi que les droits et intérêts légitimes du peuple, et prennent le bonheur et le bien-être du peuple comme objectifs à atteindre.



Chers camarades, chers compatriotes et chers amis internationaux,



Tout au long du parcours historique écoulé, le Vietnam a bénéficié du soutien et de l’aide précieux de la communauté internationale. À cette occasion, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens expriment leurs sincères remerciements et souhaitent continuer à bénéficier de l’accompagnement, du soutien et de l’étroite coopération des amis, des partenaires, de la communauté des entreprises et des investisseurs étrangers dans le processus d’intégration internationale de la nouvelle ère de développement.



Dans le monde profondément interdépendant et étroitement interconnecté d’aujourd’hui, toute instabilité dans un pays ou une région a des répercussions sur la sécurité et le développement communs du monde. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut résoudre seul les problèmes de portée mondiale. Nous devons faire preuve de proactivité stratégique, nous devons nous intégrer et nous devons créer la stabilité nécessaire à la paix et au développement dans un monde plein d’incertitudes.



Ensemble, renforçons le dialogue et la coopération, réglons les différends et les conflits sur la base des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies afin d’apporter au monde une paix durable ainsi qu’un développement durable et inclusif. Ensemble, nous devons relever les défis mondiaux et faire de la révolution scientifique et technologique un moyen positif au service du développement de l’humanité. « Ensemble » – nous surmonterons tous les défis ; « Ensemble » – nous pourrons construire un monde de paix, de stabilité et de développement durable.



Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour la coopération et le dialogue, et à participer de manière toujours plus concrète au règlement des questions communes de la communauté internationale ; il soutient un système multilatéral égalitaire et équitable, ayant les Nations Unies en son centre. Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’affirmer la responsabilité du Vietnam, mais aussi d’exprimer notre profonde gratitude pour le soutien et l’aide sincères et précieux que les amis et les peuples du monde entier ont accordés au Vietnam tout au long de son parcours d’édification et de défense du pays depuis plus de 80 ans.



À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, je souhaite aux distingués délégués et invités, à nos compatriotes, à nos camarades et à nos amis internationaux santé et bonheur, et souhaite que nous continuions à avancer ensemble sur la voie de l’édification d’un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé. Puisse la paix, la coopération et le développement continuer à constituer le courant dominant des relations internationales, pour un monde meilleur pour les générations futures.



Je vous remercie respectueusement de votre attention !. -VNA