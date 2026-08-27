Créer une nouvelle avancée en termes de direction et de combativité du Parti

Hanoï (VNA) - Le 27 août après-midi, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a présidé une séance de travail avec la Commission centrale de l’organisation du Parti et les organismes concernés afin d’examiner le bilan de la mise en œuvre de la Conclusion n°21-KL/TW, en date du 25 octobre 2021, du Comité central du Parti du 13e mandat, ainsi que le projet visant à renforcer et à édifier un Parti et un système politique sains et puissants à tous égards, répondant aux exigences du développement national dans la nouvelle période.



Évaluant de manière substantielle les cinq années de mise en œuvre de la Conclusion n°21-KL/TW et les quinze années consacrées à l’édification et à la rectification du Parti, To Lam a affirmé que les résultats obtenus étaient très importants et revêtaient une portée durable. Les orientations ont été mises en œuvre avec persévérance, détermination et de manière coordonnée, permettant de renforcer la discipline, la rigueur et le sens des responsabilités. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a été menée avec force, sans zone interdite ni exception ; de nombreuses affaires complexes ont été traitées avec rigueur. Ces résultats ont contribué à consolider l’unité au sein du Parti et la confiance de la population.



Le dirigeant a demandé que l’évaluation des acquis aille de pair avec un examen lucide des limites. Il faut parvenir à un consensus sur le fait que l’édification et la rectification du Parti constituent une tâche permanente de chaque comité du Parti, de chaque organisation du Parti, de chaque cadre et membre du Parti.



Concernant le projet et le nouveau projet de résolution, To Lam a souligné la nécessité de définir clairement leur valeur, leur champ d’application et leurs liens avec les documents actuellement en vigueur. L’objectif est de créer une nouvelle avancée dans les capacités de direction et d’exercice du pouvoir, la combativité du Parti, ainsi que sa capacité à se renouveler, à se réformer et à se perfectionner lui-même.



Les orientations de la résolution doivent être formulées de manière concise et faire clairement ressortir les relations entre la constance dans les principes et l’innovation ; « construire » et « lutter » ; l’édification du Parti et le renforcement de ses capacités à diriger le développement ; le contrôle du pouvoir et l’encouragement à la créativité ; ainsi que la direction du Parti et son ancrage dans la population.



To Lam a demandé de réexaminer et de réorganiser les axes prioritaires ainsi que les groupes de tâches et de solutions. Les groupes de tâches et de solutions doivent être organisés selon une logique cohérente, en se concentrant sur le règlement des principaux goulets d’étranglement, en définissant clairement les mécanismes devant être modifiés et les résultats à atteindre.



Le plan de mise en œuvre doit être élaboré parallèlement à la résolution, afin de garantir que chaque tâche dispose d’un responsable, d’une compétence décisionnelle, de ressources, d’un calendrier et d’un résultat concret. L’expérimentation de nouveaux mécanismes doit être soumise à un contrôle et assortie de critères d’évaluation clairs. Les contrôles doivent privilégier les résultats concrets, la qualité des décisions politiques, la capacité à résoudre les problèmes et le degré de consolidation de la confiance de la population.



To Lam a chargé la Commission centrale de l’organisation du Parti d’achever rapidement le dossier afin de le soumettre au Bureau politique avant sa présentation au Comité central du Parti. - VNA

Lê Thu Phương