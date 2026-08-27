Politique

L’ancien ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang décoré de la Légion d’honneur

L’ambassadeur Dinh Toan Thang, ancien ambassadeur du Vietnam en France, a reçu le 26 août à Hanoï l’Ordre national de la Légion d’honneur, au grade de commandeur, en reconnaissance de ses contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la France.

L’ancien ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang (gauche) et l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: VNA
L’ancien ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang (gauche) et l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassade de France au Vietnam a organisé, le 26 août à Hanoï, une cérémonie de remise de l’Ordre national de la Légion d’honneur, au grade de commandeur, à Dinh Toan Thang, ancien ambassadeur du Vietnam en France.

Au nom du président de la République française, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, lui a remis cette haute distinction, qui récompense son parcours diplomatique remarquable et ses contributions au renforcement des relations entre le Vietnam et la France.

Dans son discours, Olivier Brochet a souligné que cette distinction constituait une reconnaissance pleinement méritée de l’État français envers un diplomate qui a consacré une grande partie de sa carrière à la consolidation et au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Évoquant plus de 30 années d’engagement étroit avec la France, l’ambassadeur Olivier Brochet a qualifié Dinh Toan Thang de "cas particulier", celui-ci ayant effectué quatre mandats à l’ambassade du Vietnam à Paris. Il y a débuté comme attaché en 1995, avant d’exercer les fonctions de deuxième secrétaire de 2001 à 2005, puis de ministre conseiller et ministre de 2010 à 2014, avant de devenir ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour la période 2021-2025.

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Panorama de la cérémonie. Photo: VNA

Durant son mandat d’ambassadeur, de 2021 à 2025, Dinh Toan Thang a apporté des contributions importantes au développement des relations bilatérales. Face aux épreuves particulièrement difficiles liées à la pandémie de COVID-19, il a activement œuvré au maintien de la solidarité sanitaire entre les deux pays et à la promotion des échanges politiques de haut niveau, notamment à travers la visite officielle en France du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021 et, surtout, la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en octobre 2024. Cette dernière a marqué une étape historique avec l’élévation officielle des relations entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique global. Son mandat a également été marqué par la visite d’État au Vietnam du président français Emmanuel Macron en mai 2025.

Profondément ému par cette haute distinction, Dinh Toan Thang a exprimé sa profonde gratitude au président français et à l’ambassadeur Olivier Brochet, ainsi qu’à sa famille, à ses amis et à l’ensemble de ses collègues vietnamiens et français.

Il a souligné que contribuer au renforcement et à l’épanouissement des relations Vietnam-France avait constitué à la fois une motivation et un objectif majeur tout au long de sa carrière au service du pays. Il s’est dit convaincu que le Partenariat stratégique global Vietnam-France continuerait à enregistrer de nouveaux progrès et à obtenir des résultats encore plus importants.-VNA

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