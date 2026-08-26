Politique

Patrouille conjointe Vietnam-Chine le long de la frontière

Une patrouille conjointe Vietnam-Chine a été menée entre les bornes frontalières n°17 et n°71.

Les deux parties s’offrent des fleurs. Photo : VNA
Les deux parties s’offrent des fleurs. Photo : VNA

Lai Chau (VNA) – Le 26 août, les gardes-frontières de la province vietnamienne de Lai Chau ont mené une patrouille conjointe à la frontière avec le Détachement de gestion des frontières de Honghe et le poste d’inspection frontalière de l’immigration de Jinshuihe, en Chine.

Les deux parties ont mis en place un commandement conjoint conformément au plan d’action. Chacune a constitué quatre équipes de patrouille terrestre et dépêché deux officiers de liaison. La patrouille conjointe a été menée le long de la frontière sino-vietnamienne, entre les bornes frontalières n°17 et n°71.

Le commandement conjoint et les équipes des deux parties se sont accordés sur les modalités de la patrouille et ont échangé des informations sur la gestion e la frontière lors de ces derniers temps.

La patrouille, effectuée à pied et en véhicule, s’est déroulée pour une durée totale de quatre heures. Au total, huit équipes représentant 68 participations de cadres et soldats ont été mobilisées, avec 12 mouvements de véhicules. Plus de 400 dépliants de sensibilisation au droit ont été distribués à plus de 400 résidents des zones frontalières. La distance totale parcourue a dépassé 150 km.

À l’issue de l’opération, le commandement conjoint des deux parties a évalué son déroulement et échangé des informations sur la situation récente à la frontière.

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Représentants des deux parties. Photo: VNA


Les deux parties ont estimé que la patrouille avait atteint les objectifs fixés et sont parvenues à un consensus sur les prochaines orientations de travail. Elles sont convenues de poursuivre leurs échanges d’informations par correspondance et via les lignes directes afin de régler rapidement les incidents éventuels à la frontière. Elles renforceront également les patrouilles et les contrôles ainsi que la lutte contre l’entrée et la sortie illégales du territoire, la traite des êtres humains et la contrebande..., afin de préserver ensemble la sécurité, l’ordre et la stabilité dans les zones frontalières. Elles poursuivront en outre la sensibilisation des populations locales aux politiques et législations relatives à la frontière afin de renforcer le respect de la loi et de prévenir la criminalité. -VNA

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