Politique

Poursuivre avec détermination la recherche des soldats morts pour la Patrie

Le ministère de la Défense appelle à intensifier les efforts pour atteindre les objectifs de la Campagne de 500 jours et nuits.

Les recherches menées par la Région militaire 7 sont effectuées avec rigueur et minutie afin qu’aucun reste de soldat mort pour la Patrie ne soit omis. Photo : VNA
Les recherches menées par la Région militaire 7 sont effectuées avec rigueur et minutie afin qu’aucun reste de soldat mort pour la Patrie ne soit omis. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Défense a organisé, le 26 août à Hô Chi Minh-Ville, une conférence consacrée à l’examen des opérations de recherche et de récupération des restes des soldats morts pour la Patrie et aux enseignements à en tirer, ainsi qu’aux orientations, objectifs et missions à venir, dans le cadre de la « Campagne de 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, la récupération et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie ».

Présidant la conférence, le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, vice-ministre de la Défense et chef adjoint du Comité directeur national chargé de la recherche, de la récupération et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, a souligné l’attention constante accordée à cette mission par les autorités locales ainsi que par les organismes et unités concernés. Depuis son lancement, la Campagne de 500 jours et nuits a suscité une large mobilisation, la recherche et la récupération des restes constituant l’une de ses missions centrales et prioritaires.

Nguyên Van Gâu a demandé aux organismes, organisations et personnes directement chargés de cette mission de continuer à en mesurer pleinement l’importance, la qualifiant de mission politique particulière et de « commandement du cœur ». Il a appelé à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de recherche et de récupération des restes et mener à bien la Campagne de 500 jours et nuits.

Selon un rapport présenté lors de la conférence, le ministère de la Défense maintient 19 équipes spécialisées chargées de cette mission au Laos et au Cambodge, dont huit au Laos et onze au Cambodge. Durant la saison sèche 2025-2026, les restes de 174 soldats morts pour la Patrie ont été retrouvés et récupérés au Laos et ceux de 850 autres au Cambodge.

Au Vietnam, 13 équipes temporaires poursuivent les recherches en combinant les méthodes professionnelles avec des technologies modernes, notamment des radars à pénétration de sol et des équipements de détection et d’excavation. Au 26 août, les restes de 917 soldats morts pour la Patrie avaient été retrouvés et récupérés dans différentes localités du pays. Au total, 264 équipes regroupant 3.500 personnes ont procédé à des prélèvements sur les restes de soldats dans 159.370 tombes, soit 74,9% de l’objectif fixé, dont 109.897 tombes remplissant les conditions requises pour ces prélèvements, soit 68,96%. -VNA

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