Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre d’État indien aux Affaires extérieures

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 26 août à Hanoï, Pabitra Margherita, ministre d'État aux Affaires extérieures de l'Inde, en visite au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays (2016-2026).

Le Premier ministre Le Minh Hung a transmis ses salutations à son homologue indien Narendra Modi et félicité l’Inde à l’occasion du 80e anniversaire de son indépendance (15 août), ainsi que pour ses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique et de politique étrangère. Il a affirmé que le Vietnam soutenait le rôle croissant de l’Inde sur la scène internationale, notamment en tant que pays hôte des BRICS en 2026.

Pabitra Margherita a souligné que le Vietnam était l’un des principaux partenaires de l’Inde dans le cadre de sa politique « Act East » et de sa vision pour l’Indo-Pacifique, ainsi qu’un partenaire clé au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

Les deux parties ont estimé que le Vietnam et l’Inde partageaient de nombreuses convergences dans leur vision et leurs aspirations de développement. Le Vietnam vise à devenir un pays développé d’ici 2045, tandis que l’Inde s’est fixé le même objectif pour 2047. Le Partenariat stratégique global renforcé ouvre ainsi de nouvelles possibilités de coopération et de soutien mutuel entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung et délégués vietnamiens lors de la rencontre. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de concrétiser les engagements et accords de haut niveau conclus lors de la récente visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en Inde, de maintenir les échanges de haut niveau et de consolider la confiance politique, tout en coordonnant l’organisation d’activités à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2027.

Il a également proposé d’examiner la possibilité de négocier un accord de libre-échange bilatéral afin de faciliter les échanges, de renforcer les liens entre les deux économies et de lever les obstacles à l’accès aux marchés, avec pour objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars et de doubler les investissements réciproques.

Le chef du gouvernement vietnamien a en outre appelé à renforcer la coopération dans les sciences et technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, à encourager les grands groupes technologiques indiens à investir au Vietnam, notamment dans les technologies, les infrastructures, l’énergie et l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’à étudier une augmentation de la fréquence des vols directs entre les deux pays.

Pabitra Margherita a émis le souhait de renforcer la coopération dans la défense et la sécurité, notamment dans l’industrie de la défense, ainsi que dans le commerce, l’industrie pharmaceutique, le pétrole et le gaz, le textile-habillement, les terres rares et la télédétection, en s’appuyant sur les résultats de la visite du dirigeant vietnamien Tô Lâm en Inde.

Les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums multilatéraux afin de promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région Indo-Pacifique. Pabitra Margherita a réaffirmé la volonté de renforcer la coopération ASEAN-Inde, en particulier dans les domaines de la connectivité, de la coopération maritime et de la sécurité maritime. -VNA

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