Le président de l’Assemblée nationale reçoit l’ambassadrice de Mongolie

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Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu, le 26 août à Hanoï, l’ambassadrice de Mongolie, Ganbaatar Hulan, à l’occasion du début de son mandat au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale s’est réjoui du développement vigoureux de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment depuis l’établissement officiel du « Partenariat global Vietnam-Mongolie » lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Mongolie en septembre 2024.

Il a salué les efforts des ministères, secteurs et localités des deux pays pour mettre en œuvre les accords conclus par leurs dirigeants, ainsi que le renforcement de la coopération parlementaire à travers les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, contribuant à consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Tran Thanh Man a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam était prête à créer des conditions favorables pour permettre à l’ambassadrice d’accomplir sa mission au Vietnam. Il l’a invitée à continuer de jouer son rôle de passerelle d’amitié, à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et à favoriser la création de mécanismes de dialogue réguliers et substantiels entre les organes législatifs des deux pays.

Il a également appelé à renforcer la coopération économique afin de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 200 millions de dollars, puis de viser 500 millions de dollars.

De son côté, Ganbaatar Hulan a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et le renforcement de sa position dans la région et dans le monde. Elle a affirmé que la Mongolie attachait toujours de l’importance à ses relations avec le Vietnam et le considérait comme son « troisième voisin » et l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Elle s’est engagée à œuvrer, durant son mandat, au renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement ainsi que des échanges entre les deux peuples.

L’ambassadrice a également affirmé sa volonté d’élargir la coopération parlementaire, notamment entre les commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaires, les jeunes parlementaires, les femmes parlementaires et les organes d’assistance des deux organes législatifs.

Ganbaatar Hulan s’est enfin dite prête à travailler en étroite coordination avec les ministères, secteurs, organisations et localités vietnamiens afin de porter le Partenariat global Vietnam-Mongolie à un niveau supérieur et de rendre les relations bilatérales plus efficaces, substantielles et approfondies. -VNA

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