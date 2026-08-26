Politique

Vietnam-Laos : Le dirigeant Tô Lâm réaffirme l’importance particulière des relations bilatérales

Le dirigeant vietnamien Tô Lâm a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement des relations particulières avec le Laos, lors d’une rencontre avec Vanhxay Phongsavanh à Hanoï.

Le dirigeant Tô Lâm (à droite) et Vanhxay Phongsavanh, président de la Commission centrale de contrôle, inspecteur général de l’État et chef de la Commission centrale de lutte contre la corruption du Laos. Photo: VNA
Le dirigeant Tô Lâm (à droite) et Vanhxay Phongsavanh, président de la Commission centrale de contrôle, inspecteur général de l’État et chef de la Commission centrale de lutte contre la corruption du Laos. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu le 26 août au siège du Comité central du PCV Vanhxay Phongsavanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), président de la Commission centrale de contrôle, inspecteur général de l’État et chef de la Commission centrale de lutte contre la corruption du Laos, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance et la plus haute priorité à la consolidation et au développement des relations Vietnam-Laos. Il a souligné le caractère particulier de ces relations, patiemment cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays et devenues un bien commun inestimable des deux nations.

Vanhxay Phongsavanh s’est réjoui d’effectuer sa première visite de travail au Vietnam dans ses nouvelles fonctions. Il a informé Tô Lâm des résultats très positifs des entretiens entre les Commissions centrales de contrôle des deux Partis, ainsi qu’entre l’Inspection d’État du Laos et l’Inspection gouvernementale du Vietnam.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA


Tô Lâm a souhaité que les deux parties poursuivent leurs échanges et leur partage d’expériences, tout en veillant à la mise en œuvre sérieuse et efficace des accords de haut niveau afin de créer des conditions favorables à la coopération bilatérale. Il les a également appelées à continuer de s’entraider dans la formation des cadres chargés du contrôle et de l’inspection, notamment à travers des formations, des séminaires et des études de terrain, afin de disposer de cadres politiquement solides, intègres, objectifs, impartiaux et professionnels. Les organismes concernés devraient également élaborer des programmes de coopération concrets et pratiques, dont les résultats pourraient être appliqués dans chaque pays.

Vanhxay Phongsavanh a affirmé qu’il travaillerait en étroite coordination avec la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam et l’Inspection gouvernementale du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, et rendre la coopération entre les organismes de contrôle et d’inspection des deux pays toujours plus approfondie, concrète et efficace. -VNA

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