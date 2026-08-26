Vietnam-Laos-Cambodge : un nouvel élan pour la coopération touristique

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé, le 26 août à Hô Chi Minh-Ville, la première Conférence des ministres du Tourisme du Cambodge, du Laos et du Vietnam, établissant ainsi officiellement un mécanisme de coopération touristique au niveau ministériel entre les trois pays.

Les participants ont adopté un plan d’action conjoint pour la période 2026-2028 visant à concrétiser l’initiative « Un voyage, trois destinations », à renforcer la compétitivité et à développer des produits touristiques transfrontaliers.

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a déclaré que la conférence constituait une étape importante, concrétisant l’orientation convenue par les Premiers ministres des trois pays lors de leur rencontre à Hô Chi Minh-Ville le 22 février 2025 en faveur de la mise en place d’un mécanisme de coopération entre les trois ministres du Tourisme.

Selon Lam Thi Phuong Thanh, partageant le Mékong, dotés de riches patrimoines culturels et naturels et de réseaux de transport de plus en plus pratiques, le Vietnam, le Laos et le Cambodge disposent d’atouts pour construire une destination commune, dotée d’une identité propre et attractive sur la carte touristique régionale et internationale.

Elle a appelé à inscrire la coopération touristique entre les trois pays dans une vision à long terme afin de faire de « Un voyage, trois destinations » une marque touristique commune contribuant à un développement durable et inclusif.

La ministre a également appelé les trois pays à renforcer leur coordination et leur voix commune dans les forums multilatéraux de coopération touristique, notamment l’ASEAN, la sous-région du Grand Mékong, ONU Tourisme et la Pacific Asia Travel Association, afin de renforcer leur position sur la scène touristique.

En 2025, le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont accueilli 31,3 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 10,2% par rapport à 2024, dont 3,2 millions de visiteurs intra-régionaux, représentant 10% du total des arrivées internationales. Les recettes touristiques ont atteint près de 45,6 milliards de dollars. Au premier semestre 2026, les trois pays ont accueilli 16,6 millions de visiteurs internationaux, dont 1,6 million de visiteurs intra-régionaux.

Le plan d’action conjoint 2026-2028 identifie six domaines prioritaires : le développement de produits communs, la connectivité, la facilitation des déplacements et les transports ; le marketing, la promotion et la construction d’une marque commune ; les partenariats public-privé et les liens entre produits, notamment la promotion des cuisines vietnamienne, lao et cambodgienne ; le renforcement des capacités et le partage d’expériences entre les responsables du secteur touristique ; le développement d’un tourisme durable, responsable et axé sur les communautés ; ainsi que le renforcement des institutions et de la coopération avec les partenaires internationaux.

Selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, forte de ses atouts en matière de connectivité aérienne et commerciale et de la présence de nombreuses entreprises de la chaîne de valeur touristique, Hô Chi Minh-Ville entend devenir une plaque tournante reliant le circuit des trois pays aux marchés internationaux.

Hô Chi Minh-Ville est prête à travailler en étroite collaboration avec les autorités touristiques, les localités et les entreprises des trois pays pour mettre en œuvre cette initiative commune, en mettant l’accent sur les liens entre les produits, la promotion des marchés, le développement d’itinéraires touristiques transnationaux et le renforcement des échanges entre entreprises.

Les participants sont convenus que la deuxième Conférence des ministres du Tourisme du Cambodge, du Laos et du Vietnam se tiendrait au Laos en 2027. -VNA

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