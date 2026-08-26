Le Vietnam et le Kazakhstan renforcent leur coopération dans les industries culturelles

Hanoï (VNA) – La secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Tra, a reçu, le 26 août, la vice-Première ministre et ministre de la Culture et de l’Information du Kazakhstan, Aida Balayeva, en visite de travail au Vietnam.



Remerciant la partie vietnamienne pour son accueil chaleureux, Aida Balayeva a indiqué que le Kazakhstan avait adopté une nouvelle Constitution, qui introduit pour la première fois la notion de culture et accorde une attention particulière au développement des ressources humaines.



Soulignant la politique étrangère multidirectionnelle de son pays, Aida Balayeva a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la santé, du sport, de l’éducation et de la formation, du cinéma et, en particulier, du tourisme.



Saluant les relations d’amitié entre les deux pays depuis près de 35 ans, notamment leur élévation à un nouveau niveau lors de la visite du secrétaire général du PCV au Kazakhstan en mai 2025, Pham Thi Thanh Tra a proposé de mieux exploiter le potentiel de coopération dans des domaines tels que l’investissement, les transports, la logistique, l’agriculture, les technologies et la transformation numérique. Selon elle, le commerce bilatéral affiche une évolution très positive, avec une hausse d’environ 37% sur un an.



La vice-Première ministre a également souligné la nécessité de renforcer le partage d’expériences dans le développement de la culture et des industries culturelles, considérées comme une forme de « soft power » et un moteur déterminant du développement national. Les échanges entre les peuples, la coopération entre localités et le tourisme constituent également des domaines prometteurs à promouvoir davantage, alors que près de 200.000 touristes kazakhs ont visité le Vietnam en 2025 grâce à l’exemption de visa accordée aux titulaires de passeports ordinaires. À l’approche du 35e anniversaire de l’établissement des relations d’amitié en 2027, les deux pays sont convenus de coordonner l’organisation d’activités concrètes et solennelles.



Évoquant le spectacle artistique organisé le soir même dans le cadre de la Journée de la culture kazakhe au Vietnam, Pham Thi Thanh Tra s’est dite convaincue que l’événement contribuerait à mieux faire connaître les valeurs et l’identité culturelle du Kazakhstan au public vietnamien. -VNA