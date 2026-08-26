Le Vietnam participe à Cambodia Expo Series 2026

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Phnom Penh (VNA) – Cambodia Expo Series 2026 s’est ouverte le 26 août au Centre de conventions et d’expositions Diamond Island (DIECC), à Koh Pich, Phnom Penh.

Cet événement de trois jours vise à promouvoir l’approvisionnement, les échanges technologiques et les relations commerciales entre les entreprises.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Ba Vinh, directeur de la société Minh Vi Exhibition & Advertisement Services, organisatrice de la série d’expositions, a déclaré que l’événement présentait des milliers de produits de haute qualité, des technologies avancées et une gamme diversifiée de services destinés à soutenir les principales chaînes d’approvisionnement et activités de production du Cambodge.

Nguyen Ba Vinh, directeur de la société Minh Vi Exhibition & Advertisement Services. Photo: VNA

Il a décrit cette série d’expositions comme une plate-forme B2B dynamique, reliant fournisseurs internationaux, entreprises locales et professionnels de différents secteurs pour échanger des connaissances, découvrir des produits et technologies de pointe et rechercher de nouvelles opportunités d’affaires.

La participation d’entreprises de premier plan dans divers secteurs témoigne de l’attractivité croissante du marché cambodgien et met en évidence les possibilités d’élargir la coopération internationale, les transferts de technologies et le développement des chaînes d’approvisionnement régionales, a-t-il souligné.

L’événement réunit notamment plusieurs entreprises et marques internationales. Côté vietnamien: la Société par actions d’engrais de PetroVietnam Ca Mau (PVCFC), la Société par actions pharmaceutique CPC1 Hanoi, la Société par actions pharmaceutique Dat Vi Phu (Davipharm), la Société par actions de l’alimentation et de boissons VINUT...

Dans son discours d’ouverture, Samheng Bora, secrétaire d’État au ministère cambodgien du Commerce, a déclaré que la série d’expositions offrait aux entreprises l’occasion de rencontrer des clients, de rechercher des partenaires et d’élargir leurs réseaux d’affaires. Il s’est dit convaincu que l’événement ouvrirait de nouvelles perspectives pour le commerce national et international, contribuant ainsi à la croissance économique et aux investissements. Il a appelé les entreprises à tirer pleinement parti de cette manifestation pour étudier le marché, promouvoir la coopération et transformer les échanges en opportunités commerciales concrètes.

Samheng Bora, secrétaire d’État au ministère cambodgien du Commerce. Photo: VNA

Selon Samheng Bora, le Cambodge réalise des progrès dans les secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et de l’alimentation. La série d’expositions offre ainsi aux entreprises internationales l’occasion d’explorer le potentiel du Cambodge, non seulement en tant que marché de consommation, mais aussi comme partenaire de production, d’investissement et de distribution, ainsi que comme porte d’entrée vers les marchés régionaux.

Cambodia Expo Series 2026 réunit plus de 250 exposants et marques venus de plus de 19 pays et territoires sur une superficie totale de 3.600 m². Elle devrait attirer plus de 5.000 visiteurs professionnels, avec un programme destiné aux acheteurs VIP et des activités de mise en relation B2B conçues pour connecter efficacement les exposants avec des acheteurs potentiels et des décideurs en fonction de leurs besoins d’approvisionnement et de leurs intérêts commerciaux.

La manifestation comprend neuf expositions spécialisées couvrant notamment l’agriculture, l’élevage, l’aquaculture, l’alimentation et les boissons, la pharmacie et la santé, les biotechnologies, l’esthétique et la beauté, les soins pour animaux de compagnie ainsi que les produits liés à l’art de vivre et à la consommation. -VNA

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