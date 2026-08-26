Économie

Plus de 5.000 coopératives vietnamiennes devraient adopter les hautes technologies d’ici 2030

À l’horizon 2030, l’Alliance des coopératives du Vietnam vise plus de 5.000 coopératives et 500 groupes coopératifs utilisant les hautes technologies, avec un renforcement des liens au sein des chaînes de valeur.

7e Congrès de l'Alliance des coopératives du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA
7e Congrès de l'Alliance des coopératives du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Alliance des coopératives du Vietnam (VCA) vise à porter à plus de 5.000 le nombre de coopératives et à 500 celui des groupes coopératifs utilisant les hautes technologies d’ici 2030. Elle ambitionne également de connecter environ la moitié des coopératives agricoles aux entreprises au sein de chaînes de valeur.

Dans le cadre de son plan de développement pour le nouveau mandat, au moins 200 coopératives et unions de coopératives performantes seront sélectionnées afin d’être consolidées, améliorées et reproduites.

La VCA mettra également en place un écosystème professionnel de conseil et de soutien aux coopératives, tout en renouvelant ses modes de fonctionnement et en renforçant son action à la base. Elle entend également protéger les droits et intérêts légitimes des groupes coopératifs, coopératives et unions de coopératives membres.

L’Alliance considère le renforcement des liens au sein des chaînes de valeur comme une solution essentielle pour améliorer la position des coopératives. La traçabilité des produits agricoles sera également renforcée afin d’améliorer la qualité des produits et de répondre aux exigences croissantes des marchés national et international.

La présidente de la VCA, Cao Xuan Thu Van, a déclaré qu’au cours des cinq prochaines années, l’Alliance ne se contenterait pas d’accroître le nombre de coopératives, mais s’attacherait surtout à améliorer leur qualité, leur efficacité et leur compétitivité, tout en affirmant leur rôle substantiel dans l’économie.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°20 sur l’économie collective, l’Alliance ambitionne notamment de développer des coopératives suffisamment importantes pour intégrer le classement des 300 plus grandes et plus puissantes coopératives du monde.

La Résolution n°20 fixe l’objectif de voir trois coopératives vietnamiennes figurer parmi les 300 premières mondiales d’ici 2045. Cao Xuan Thu Van a indiqué que la VCA s’efforcerait de présenter un candidat dès ce mandat.

Le vice-président de la VCA, Dinh Hong Thai, a indiqué que d’ici 2030, l’Alliance visait environ 140.000 groupes coopératifs, 45.000 coopératives comptant 8 millions de membres et 340 unions de coopératives. Elle ambitionne également de porter à au moins 60% la proportion de coopératives agricoles affichant des performances assez bonnes ou bonnes. -VNA

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