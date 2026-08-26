Les Vietnamiens se mobilisent pour le défi des "10 milliards de pas verts"

Hanoi (VNA) – Le journal "Nhân Dân" (Le Peuple), en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, a annoncé mardi 25 août l’événement national de marche "Ensemble avec le Vietnam pour aller de l’avant" pour célébrer le 81e anniversaire de la Révolution d’Août, de la Journée traditionnelle de la Sécurité publique populaire (19 août 1945-2026) et de la Fête nationale (2 septembre).



Avec le message "10 milliards de pas verts – Pour un Vietnam durable", le programme invite le public à faire de l’exercice, à adopter des habitudes d’activité physique et à promouvoir un mode de vie écologique. Les citoyens peuvent s’inscrire, connecter leurs appareils et cumuler des pas via le portail cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, avec pour objectif commun d’atteindre 10 milliards de pas verts.



Les principales activités se dérouleront les 29 et 30 août 2026 dans les 34 provinces et villes du pays. Le point culminant sera la marche nationale du matin du 30 août, de 5h00 à 8h00. Les cérémonies d’ouverture auront lieu simultanément à 6h00, et la marche officielle débutera à 6h30.



Le programme vise à promouvoir les forces de grande solidarité nationale, à dynamiser le mouvement "Tout le peuple pratique le sport suivant l’exemple du président Hô Chi Minh", à renforcer les liens entre les forces de la Sécurité publique populaire et la population, ainsi qu’à encourager un mode de vie sain et actif.



La marche pour l’environnement sera organisée simultanément dans 34 provinces et villes, avec pour objectif d’établir un nouveau record Guinness et de démontrer la capacité à mobiliser la communauté à l’échelle nationale. Les organisateurs souhaitent également promouvoir un mode de vie écologique et à contribuer à œuvrer pour l’objectif de neutralité carbone.



Chaque pas effectué dans le cadre du programme est non seulement un acte d’exercise physique mais contribue aussi à encourager la marche et l’adoption des modes de transport écologiques et sensibilise à la réduction des émissions, à la protection de l’environnement et au développement durable.



Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti et rédacteur en chef du journal "Nhân Dân", vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a souligné que ce programme visait à promouvoir l’esprit de grande solidarité nationale, l’exercice physique, à renforcer les liens entre les forces de sécurité publique populaire et la population, ainsi qu’à encourager un mode de vie sain et positif au sein de la communauté.



En 2025, l’événement "Ensemble avec le Vietnam pour aller de l’avant" s’est tenu dans les 34 provinces et villes du pays. Alliant participation en présentiel et en ligne, le programme a enregistré un total de 6 milliards de pas à l’échelle nationale. – VNA





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