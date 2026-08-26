Politique

Le dirigeant Tô Lâm appelle à une transformation profonde et concrète du travail sur le personnel

Le dirigeant Tô Lâm a appelé à renouveler en profondeur le travail sur le personnel afin de créer, d’ici 2030, un changement concret dans leur gestion et leur développement.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la séance de travail avec la Commission centrale d’organisation et les organismes concernés sur le projet de bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°26-NQ/TW du 19 mais 2018 du Comité central du Parti, consacrée à la constitution d’un corps de cadres à tous les niveaux, notamment au niveau stratégique. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la séance de travail avec la Commission centrale d’organisation et les organismes concernés sur le projet de bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°26-NQ/TW du 19 mais 2018 du Comité central du Parti, consacrée à la constitution d’un corps de cadres à tous les niveaux, notamment au niveau stratégique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a eu, le 26 août à Hanoï, une séance de travail avec la Commission centrale d’organisation et les organismes concernés sur le projet de bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°26-NQ/TW du 19 mais 2018 du Comité central du Parti, consacrée à la constitution d’un corps de cadres à tous les niveaux, notamment au niveau stratégique.

Selon Tô Lâm, la nouvelle résolution du Comité central du Parti du XIVe mandat doit véritablement marquer une nouvelle avancée en matière de réflexion, d’institutions et de méthodes de travail. Elle doit à la fois préserver les principes toujours valables de la Résolution n°26-NQ/TW et répondre aux nouvelles questions posées par la réalité.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité de passer d’une gestion de chaque étape à une gouvernance globale, cohérente et continue du corps des cadres, étroitement liée aux tâches politiques, aux postes de travail, aux compétences, à la constitution de viviers, à la formation, à l’affectation, à l’évaluation, à la rémunération et au filtrage. Le respect des procédures est obligatoire, mais le résultat final doit être de choisir la bonne personne pour le bon poste, en fonction de ses compétences et des exigences de la mission, afin d’obtenir des résultats concrets.

À l’horizon 2030, l’objectif est de créer un changement profond et concret dans le travail sur le personnel et d’achever pour l’essentiel les bases institutionnelles concernant les postes de travail, les référentiels de compétences, l’évaluation, la constitution de viviers, les données et la gouvernance des cadres. À l’horizon 2045, il s’agit de constituer un corps de cadres et un système de gouvernance à la hauteur des exigences de développement d’un pays développé à revenu élevé.

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Le dirigeant Tô Lâm. Photo: VNA

Tô Lâm a demandé de définir clairement les avancées stratégiques, de cibler les principaux blocages et d’opérer les changements institutionnels nécessaires pour les lever. L’évaluation, la sélection, l’utilisation et le filtrage des cadres doivent être renouvelés, avec des missions assorties d’objectifs, de pouvoirs, de responsabilités, de ressources, de délais et de résultats clairement définis et vérifiables.

Le dirigeant a également souligné la nécessité de passer d’un vivier fermé à un vivier ouvert, dynamique et diversifié, en préparant suffisamment tôt les cadres pour les postes clés, les domaines stratégiques, les nouvelles missions et les zones difficiles.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a enfin affirmé que le travail sur le personnel détermine la qualité de la direction du Parti, la force du système politique et l’avenir du pays. Le critère ultime n’est pas le nombre de règlements et de procédures, mais la capacité à choisir les bonnes personnes, à les affecter aux postes appropriés, à bien préparer la relève, à valoriser les personnes compétentes et intègres, à écarter en temps utile celles qui ne répondent pas aux exigences et à contrôler efficacement l’exercice du pouvoir. Chaque comité et chaque organisation du Parti, en premier lieu son responsable, doit assumer la responsabilité de la qualité de son corps de cadres. -VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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