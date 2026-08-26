Politique

Le Vietnam et la Côte d’Ivoire renforcent leurs échanges parlementaires

Le Vietnam et la Côte d’Ivoire souhaitent intensifier les échanges d’expériences et approfondir la coopération entre leurs organes législatifs dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, et son homologue Traoré Fatoumata Diop. Photo: daibieunhandan.vn
Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, et son homologue Traoré Fatoumata Diop. Photo: daibieunhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le 26 août à Hanoï, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, a présidé une séance de travail avec une délégation d’étude de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, conduite par sa vice-présidente Traoré Fatoumata Diop, en visite de travail au Vietnam.

Nguyen Doan Anh a salué la première mission d’étude de l’Assemblée nationale ivoirienne au Vietnam, ainsi que son programme d’étude sur le terrain à l’Université nationale d'agriculture du Vietnam. Il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à concrétiser les orientations convenues par les dirigeants des deux Assemblées nationales et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre leurs organes spécialisés.

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a souhaité intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment entre les commissions spécialisées, ainsi que la coordination et le soutien mutuel au sein des forums interparlementaires multilatéraux. Il a également appelé à mettre en œuvre de manière concrète et efficace le protocole d’accord de coopération entre les deux Assemblées nationales, à renforcer le partage d’informations et d’expériences et à coordonner le suivi de la mise en œuvre des traités et accords internationaux entre les deux pays.

De son côté, la vice-présidente de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire a souligné l’intérêt de cette séance de travail pour approfondir les échanges d’expériences dans différents domaines afin de promouvoir les relations bilatérales. Elle a indiqué que la visite de la délégation à Can Tho lui avait permis de découvrir plusieurs modèles dans la riziculture et l’aquaculture, qu’elle espère voir appliqués à l’avenir en Côte d’Ivoire.

Les deux parties ont partagé leurs expériences sur le rôle du Parlement dans le développement socio-économique et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, tout en discutant des moyens de renforcer la coopération entre les deux Assemblées nationales et leurs organes. Les échanges ont porté sur cinq grands thèmes : le rôle du Parlement dans le développement agricole ; la transformation économique, le développement du secteur privé et la mobilisation des recettes fiscales ; l’éducation, la formation professionnelle et la réduction de la pauvreté ; le contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques ; ainsi que la coopération parlementaire, notamment la mise en œuvre du protocole d’accord signé en juin 2023. -VNA

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