Politique

Succès de la 10e réunion de la Commission mixte Vietnam-Myanmar

Le Vietnam et le Myanmar entendent donner un nouvel élan à leur coopération, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement...

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (gauche), et le président du Myanmar, Min Aung Hlaing. Photo: VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (gauche), et le président du Myanmar, Min Aung Hlaing. Photo: VNA

Nay Pyi Taw (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Myanmar et de sa coprésidence de la 10e réunion de la Commission mixte sur la coopération bilatérale à Nay Pyi Taw, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rencontré, le 26 août, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, ainsi que le président de la Chambre des représentants et président du Parti de l’union, de la solidarité et du développement (USDP), Khin Yi.

Le président Min Aung Hlaing a salué le succès de la 10e réunion de la Commission mixte, estimant qu’elle constituait une étape opportune, contribuant à faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase. Il a réaffirmé l’importance qu’il accordait à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux pays.

Min Aung Hlaing a souhaité intensifier les visites et contacts à tous les niveaux et par tous les canaux, tout en créant de nouvelles avancées dans la défense, l’économie, le commerce et l’investissement. Il a affirmé que le Myanmar continuerait à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, notamment dans les télécommunications, l’éducation et la formation, l’agriculture, la transformation alimentaire, la logistique, la transformation numérique et les sciences et technologies.

De son côté, Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam soutenait le Myanmar dans la poursuite de ses efforts en faveur de la stabilité, de la réconciliation, du dialogue, du développement économique, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de vie de la population. Il a proposé de mettre en place des mécanismes permettant de dynamiser la coopération économique et de faciliter les activités des entreprises, ainsi que d’étudier la création d’un programme de transformation numérique Vietnam-Myanmar.

Lors de sa rencontre avec Khin Yi, Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle et à son Partenariat de coopération intégrale avec le Myanmar. Le ministre vietnamien a réaffirmé le soutien constant du Vietnam à un Myanmar pacifique, stable, unifié et développé.

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Le président de la Chambre des représentants et président du Parti de l’union, de la solidarité et du développement (USDP), Khin Yi (gauche), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung

De son côté, Khin Yi a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience du Vietnam en matière d’élaboration des politiques, de gestion socio-économique, de développement institutionnel, de formation et de développement des ressources humaines, d’intégration internationale...

Dans la matinée, Le Hoai Trung et son homologue du Myanmar, Tin Maung Swe, ont coprésidé la 10e réunion de la Commission mixte.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges par tous les canaux et à tous les niveaux ainsi que les échanges entre les peuples, en vue du 10e anniversaire de l’établissement du Partenariat de coopération intégrale en 2027, ainsi que de continuer à valoriser les acquis de leur coopération en matière de défense et de sécurité.

Déterminées à donner un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et d’investissement, elles ont décidé d’organiser prochainement la 11e réunion du Sous-comité mixte sur le commerce et de s’efforcer de porter rapidement les échanges bilatéraux à 1 milliard de dollars. Elles ont également convenu de simplifier les procédures d’importation, de quarantaine et de dédouanement...

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10e réunion de la Commission mixte Vietnam-Myanmar

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération en Mer Orientale et sont convenues de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, les Nations unies et les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong.

À l’issue de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un procès-verbal et convenu d’organiser la 11e réunion de la Commission mixte sur la coopération bilatérale au Vietnam en 2027. -VNA

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