Politique

Le Vietnam du renouveau et les perspectives de coopération avec l’Australie

La cérémonie célébrant la Fête nationale du Vietnam à Sydney a mis en lumière les réalisations du pays après quatre décennies de Renouveau ainsi que les progrès remarquables des relations Vietnam-Australie, désormais élevées au niveau de partenariat stratégique intégral, avec de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Cérémonie de salut au drapeau dans une atmosphère solennelle. Photo : VNA
Cérémonie de salut au drapeau dans une atmosphère solennelle. Photo : VNA

Sydney (VNA) – Dans une atmosphère solennelle et chaleureuse au Parlement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, le Consulat général du Vietnam à Sydney a organisé, le 26 août, une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026), en présence notamment de responsables de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, de l’ambassadeur du Vietnam en Australie Pham Hung Tam, de représentants des autorités locales, de chefs de missions consulaires, de membres du corps diplomatique, ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant en Australie et amis internationaux.

Dans son discours, le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale, Nguyen Thanh Tung, a rappelé le parcours de 81 années de construction, de défense et de développement national, mettant notamment en avant les réalisations obtenues après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi). D’un pays confronté à de nombreuses difficultés, le Vietnam est devenu un pays pacifique, dynamique et de plus en plus profondément intégré à la communauté internationale.

Selon Nguyen Thanh Tung, ces acquis sont également le fruit de l’amitié et de la coopération avec la communauté internationale, l’Australie constituant notamment un partenaire et un ami important du Vietnam.

Les relations Vietnam-Australie n’ont cessé de se développer depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, jusqu’à leur élévation au niveau de partenariat stratégique intégral en mars 2024. La visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, du 9 au 12 août 2026, a confirmé le niveau croissant de confiance politique entre les deux pays et créé une nouvelle dynamique pour approfondir leur coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, de l’éducation, de l’énergie, des minerais, ainsi que des sciences, des technologies et de l’innovation.

Selon le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, les échanges de biens et de services entre les deux pays ont atteint quelque 30 milliards de dollars australiens en 2025, tandis que les investissements bilatéraux se sont élevés à environ 2 milliards de dollars australiens. La coopération dans l’éducation et les échanges entre les peuples demeurent des piliers importants des relations bilatérales. En 2025, plus de 36 000 étudiants vietnamiens étudiaient en Australie et, à ce jour, plus de 160 000 Vietnamiens ont suivi une formation dans des établissements d’enseignement australiens. La même année, près de 550 000 touristes australiens se sont rendus au Vietnam, tandis qu’environ 200 000 Vietnamiens ont voyagé en Australie.

Les sciences, les technologies et l’innovation sont par ailleurs en train d’émerger comme un nouveau pilier des relations bilatérales, ouvrant de nombreuses perspectives de coopération pour l’avenir.

De son côté, le président du Conseil législatif de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Ben Franklin, a choisi trois images pour raconter l’histoire du Vietnam moderne : un seau, un pont et un drone. Selon lui, le seau évoque la vie d’une famille vietnamienne en 1984, tandis que le lancement du processus de Renouveau deux ans plus tard a profondément transformé l’économie et, surtout, la manière dont les Vietnamiens envisageaient leur avenir.

La deuxième image est celle du pont de My Thuan, qui fut à l’époque le plus important projet d’aide au développement de l’Australie au Vietnam et fut inauguré en 2000. Au-delà de la connexion entre les territoires et de la facilitation du transport des marchandises, de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, cet ouvrage a contribué à la formation d’ingénieurs vietnamiens et est devenu un symbole de la coopération et de la confiance entre les deux pays.

La troisième image est celle de drones actuellement expérimentés au Vietnam pour transporter du sang, des échantillons médicaux, des médicaments et des fournitures sanitaires. Du seau des années difficiles au pont reliant les communautés, puis aux nouvelles technologies au service de la santé, ces trois images illustrent le parcours de développement du Vietnam et ses aspirations toujours plus grandes.

Ben Franklin a souligné que la mesure des progrès d’un pays ne réside pas seulement dans ce qu’il a accompli, mais aussi dans ce que sa population a appris à croire possible. Il a affirmé que l’Australie pouvait être fière d’avoir parcouru avec le Vietnam une partie de ce chemin, depuis la coopération pour la construction du pont de My Thuan jusqu’au partenariat stratégique intégral établi aujourd’hui.

Le rôle de la communauté vietnamienne en Australie a également été particulièrement mis en avant lors de la cérémonie. Selon Nguyen Thanh Tung, celle-ci constitue l’un des atouts précieux des relations bilatérales. Au fil des générations, les Vietnamiens résidant en Australie se sont de plus en plus intégrés à la société australienne et apportent des contributions importantes dans les domaines des sciences, de l’éducation, de la santé, des affaires, de la finance et de la culture. Les intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens jouent également un rôle de passerelle important dans la recherche, le transfert de connaissances et de technologies, ainsi que dans l’investissement et le commerce entre les deux pays.

Les participants à la cérémonie ont exprimé leur fierté devant les réalisations du Vietnam et leur espoir de voir les relations Vietnam-Australie continuer à se développer vigoureusement, offrant de nouvelles opportunités aux entreprises et aux populations des deux pays, tout en contribuant à renforcer les liens entre les générations de Vietnamiens en Australie et leur pays d’origine.

Dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, les représentants, les membres de la communauté vietnamienne et les amis internationaux ont porté un toast au 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, adressant leurs meilleurs vœux au pays ainsi qu’à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et l’Australie.- VNA

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