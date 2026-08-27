Tourisme

La Fête nationale, une vitrine grandeur nature du tourisme vietnamien

À l’occasion de la Fête nationale, le Vietnam entend valoriser son patrimoine historique, culturel et l’atmosphère festive pour créer des produits touristiques originaux, attirer davantage de visiteurs internationaux et dynamiser la saison touristique de fin d’année.

Le train « Cinq portes de la ville » de Hanoï illustre clairement comment l’atmosphère de la Fête nationale peut être intégrée à un produit touristique. Photo: baodautu.vn
Le train « Cinq portes de la ville » de Hanoï illustre clairement comment l’atmosphère de la Fête nationale peut être intégrée à un produit touristique. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) – Les vacances de la Fête nationale offrent une occasion unique de transformer l’histoire, la culture et l’atmosphère festive du Vietnam en produits touristiques distinctifs, susceptibles d’attirer davantage de visiteurs internationaux et de dynamiser le tourisme durant les derniers mois de l’année.

À travers le pays, les drapeaux rouges étoilés flottent dans les rues, les sites historiques attirent de nombreux visiteurs et une multitude d’activités culturelles et artistiques insufflent une atmosphère particulière à cette grande fête nationale. Autant d’éléments qui, judicieusement valorisés, peuvent donner naissance à des expériences touristiques originales et immersives pour les visiteurs étrangers.

Cette opportunité se présente dans un contexte de forte croissance du tourisme international au Vietnam. Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), le pays a accueilli environ 13,9 millions de visiteurs étrangers au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 13,8 % sur un an et environ 56 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

La demande touristique s’oriente également davantage vers des expériences culturelles authentiques. Selon Market Report World, plus de 55 % des voyageurs dans le monde privilégient les voyages liés au patrimoine, tandis que 68 % participent au moins une fois par an à des festivals, spectacles artistiques et expériences culturelles traditionnelles. Plus de 72 % recherchent des expériences culturelles authentiques.

Huynh Thi Mai Thy, directrice pays de Traveloka Vietnam, a indiqué que les voyageurs souhaitent de plus en plus découvrir la vie locale à travers la gastronomie, les visites nocturnes, les musées interactifs, les spectacles artistiques, les villages de métiers traditionnels et les festivals communautaires.

Cette tendance ouvre des perspectives intéressantes pour le Vietnam pendant les vacances de la Fête nationale, période au cours de laquelle les sites révolutionnaires, les rues pavoisées et les événements commémoratifs composent une expérience touristique singulière, difficile à retrouver à d’autres moments de l’année.

La VNAT a appelé les localités à organiser des activités culturelles et artistiques à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre). Elle les a également encouragées à développer des produits touristiques fondés sur le patrimoine et l’histoire.

L’enjeu consiste désormais à transformer ces richesses en expériences structurées, capables de raconter une histoire, de susciter des émotions et de générer des retombées économiques.

Hanoï bénéficie d’un atout particulier : c’est sur la place Ba Dinh que le Président Ho Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance le 2 septembre 1945. De la place Ba Dinh et du lac Hoan Kiem au Vieux Quartier, en passant par le Temple de la Littérature et la prison de Hoa Lo, la capitale possède une multitude de sites susceptibles d’être intégrés à des circuits historiques et culturels.

L’exposition « Mille ans de patrimoine », organisée du 8 août au 25 septembre à l’occasion du 950e anniversaire du Temple de la Littérature et du 81e anniversaire de la Fête nationale, constitue l’une des initiatives destinées à renforcer cette attractivité.

D’autres destinations proposent également des expériences spéciales, notamment le Festival du cerf-volant de Sam Son, la Semaine de la culture et du tourisme de Moc Chau et le parcours « Fiers du Vietnam, faisons vivre notre patrimoine » à Yen Tu, dans la province de Quang Ninh.

Pham Anh Vu, directeur général adjoint de Vietnamtourism, observe que les voyageurs privilégient de plus en plus les séjours courts, mais riches en expériences. Pour les visiteurs étrangers, des escapades urbaines de deux à quatre jours peuvent ainsi être consacrées à la découverte de l’architecture, des marchés traditionnels, des musées, des cafés, de la cuisine de rue et de la vie nocturne.

Le train « Cinq portes de la ville » de Hanoï illustre clairement comment l’atmosphère de la Fête nationale peut être intégrée à un produit touristique.

Tao Duc Hiep, président du conseil d’administration de la compagnie BHL, l’opérateur du train, a indiqué que les wagons avaient été décorés de drapeaux, de fleurs et d’images associées à la Fête nationale.

Depuis son lancement il y a un an, le train s’est régulièrement inscrit dans l’ambiance des célébrations nationales et a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs étrangers. Il a transporté environ 40 000 passagers au cours de l’année écoulée, dont près de 40 % de touristes internationaux.

« Les visiteurs internationaux apprécient particulièrement les images caractéristiques de la Fête nationale vietnamienne. Cela promet de devenir une expérience attrayante pour les touristes étrangers au Vietnam », a-t-il déclaré.

Ce train illustre la capacité des entreprises à transformer une célébration nationale en véritable produit touristique. Drapeaux, musique, récits historiques, costumes traditionnels, gastronomie et activités interactives peuvent permettre aux visiteurs étrangers non seulement de découvrir, mais aussi de vivre la signification de la Fête nationale vietnamienne.

Il s’agit d’un avantage particulier : les sites historiques peuvent être visités toute l’année, mais l’expérience d’une Hanoï entièrement pavoisée et de l’atmosphère du « Têt de l’Indépendance » vietnamien n’est accessible que pendant une période limitée.

Les données de Traveloka témoignent également d’un fort intérêt pour Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et les destinations côtières à forte richesse culturelle pendant les vacances. Phu Quoc, Con Dao, Hoi An et Da Nang enregistrent une demande soutenue, illustrant l’attrait pour des séjours combinant détente, culture et expériences locales.

À Da Nang, le spectacle « Hoi An Memories » propose une version spéciale intitulée « Flag Hat » et ajoute des représentations du 26 août au 2 septembre. À Hô Chi Minh-Ville, un feu d’artifice le soir du 2 septembre offrira une autre expérience pouvant être associée à des visites nocturnes, à la gastronomie et à la découverte de la ville.

Le potentiel du tourisme lié à la Fête nationale apparaît ainsi considérable. Les autorités locales, les destinations et les entreprises doivent désormais renforcer leur coordination afin de concevoir des programmes complets à destination des visiteurs internationaux, en associant musées et sites historiques à la découverte de l’architecture, des villages de métiers, de la gastronomie et des activités nocturnes.

Des informations multilingues, des guides qualifiés, la publication anticipée des programmes et des services de réservation pratiques contribueront également à transformer ces expériences en produits touristiques commercialisables.

La qualité des services doit toutefois rester une priorité. La VNAT a demandé aux localités de renforcer les contrôles et de garantir la sécurité, la sûreté et la transparence des prix, tout en prenant des mesures contre les hausses tarifaires abusives, le harcèlement des touristes et les circuits non autorisés. -VNA

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