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Le dirigeant Tô Lâm reçoit le président de la FIFA

Le secrétaire général et président Tô Lâm a reçu à Hanoï le président de la FIFA, Gianni Infantino, les deux parties exprimant leur volonté de renforcer leur coopération pour développer le football vietnamien.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm (droite), et le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, présent dans la capitale vietnamienne pour assister à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm (droite), et le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, présent dans la capitale vietnamienne pour assister à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu, le 26 août à Hanoï, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, présent dans la capitale vietnamienne pour assister à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande.

Tô Lâm a salué le retour de Gianni Infantino au Vietnam et apprécié le rôle de la FIFA dans le développement du football mondial, ainsi que son soutien concret au football vietnamien depuis de nombreuses années. Il a souligné que le football, très populaire au Vietnam, joue un rôle important pour rapprocher les populations, inspirer et renforcer la solidarité au sein de la communauté.

Le dirigeant vietnamien a présenté l’orientation du pays visant à investir en priorité dans les infrastructures du football scolaire, afin que les établissements scolaires disposent de terrains répondant aux normes pour les activités physiques des élèves. Le Vietnam entend également développer des centres de formation des jeunes talents et un réseau de grands stades modernes répondant aux normes internationales.

Tô Lâm a appelé la FIFA à soutenir le Vietnam dans l’étude de la possibilité d’accueillir certaines compétitions de la FIFA, en privilégiant dans un premier temps celles adaptées aux infrastructures et aux capacités d’organisation du pays, avant d’envisager des compétitions de plus grande envergure une fois les infrastructures footballistiques améliorées.

Il a également souhaité que la FIFA continue à soutenir le Vietnam dans la formation d’entraîneurs et arbitres, l’amélioration des compétences professionnelles et de la gouvernance du football, ainsi que le développement du football féminin, scolaire, amateur et professionnel et des équipes nationales.

Se disant heureux de revenir au Vietnam, Gianni Infantino s’est déclaré profondément impressionné par la passion des Vietnamiens pour le football et leur esprit sportif, estimant que le Vietnam figure parmi les pays disposant d’un fort potentiel de développement du football dans la région.

Le président de la FIFA a affirmé que l’organisation est prête à accompagner le Vietnam, à partager son expérience et à lui apporter un soutien maximal en matière d’infrastructures, d’expertise technique, de formation et de développement du football communautaire et des jeunes, ainsi que dans l’amélioration de la gouvernance du football. -VNA

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