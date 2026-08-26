ASEAN Cup 2026 : le Vietnam conserve son titre après un nul 2-2 face à la Thaïlande

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir au stade de My Dinh, à Hanoï. Fort de sa victoire 2-0 à l’aller, le Vietnam s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux matches.
Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une forte pression thaïlandaise. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.
En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir dans les filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retour.
En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, à la suite d’une contre-attaque vietnamienne, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de mettre fin aux espoirs thaïlandais.
Au coup de sifflet final, le stade de My Dinh a explosé de joie. Des milliers de supporters vietnamiens ont brandi les drapeaux nationaux et célébré le titre de l’équipe nationale.
Après le match, les rues autour du stade se sont rapidement remplies de supporters vêtus du maillot national, brandissant des drapeaux et scandant le nom de l’équipe vietnamienne. -VNA