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ASEAN Cup 2026 : le Vietnam conserve son titre après un nul 2-2 face à la Thaïlande

Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après un nul 2-2 face à la Thaïlande en finale retour à Hanoï, s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, remet le trophée de l’ASEAN Cup 2026 à l’équipe nationale vietnamienne. Photo : VNA
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, remet le trophée de l’ASEAN Cup 2026 à l’équipe nationale vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir au stade de My Dinh, à Hanoï. Fort de sa victoire 2-0 à l’aller, le Vietnam s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

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Photo: VNA

Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une forte pression thaïlandaise. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.

En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir dans les filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retour.

En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, à la suite d’une contre-attaque vietnamienne, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de mettre fin aux espoirs thaïlandais.

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Photo: VNA

Au coup de sifflet final, le stade de My Dinh a explosé de joie. Des milliers de supporters vietnamiens ont brandi les drapeaux nationaux et célébré le titre de l’équipe nationale.

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Photo: VNA

Après le match, les rues autour du stade se sont rapidement remplies de supporters vêtus du maillot national, brandissant des drapeaux et scandant le nom de l’équipe vietnamienne. -VNA

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