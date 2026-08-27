Politique

Le président de l'AN assiste à la présentation d’un livre de l’ancien président Luong Cuong

L’ouvrage de l’ancien président Luong Cuong rassemble 51 articles et discours mettant en lumière sa vision stratégique sur l’édification et la défense de la Patrie

Présentation du livre « La force de la nation vietnamienne dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie », de l’ancien président de la République, le général d’armée Luong Cuong. Photo: VNA
Présentation du livre « La force de la nation vietnamienne dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie », de l’ancien président de la République, le général d’armée Luong Cuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 27 août à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a assisté à la présentation du livre « La force de la nation vietnamienne dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie », de l’ancien président de la République, le général d’armée Luong Cuong, à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

L’événement a été organisé par la Maison d’édition Politique nationale-Vérité, en coordination avec le Bureau du président de la République et le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

Comptant plus de 400 pages, l’ouvrage rassemble 51 articles et discours parmi les centaines de textes rédigés par Luong Cuong lorsqu’il occupait de hautes fonctions au sein du Parti et de l’État.

Le livre présente sa vision stratégique sur les grands enjeux du pays et souligne plusieurs principes : défendre l’indépendance nationale et le socialisme, placer les intérêts nationaux au premier plan, faire du bien-être du peuple un objectif et associer étroitement développement économique, défense, sécurité et diplomatie.

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Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, assiste à la présentation du livre « La force de la nation vietnamienne dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie », de l’ancien président de la République, le général d’armée Luong Cuong. Photo: VNA

L’ouvrage réaffirme également la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que la volonté du pays d’être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Les intervenants présents lors de la cérémonie ont souligné la valeur théorique et pratique du livre, notamment pour la recherche, l’enseignement et l’étude de la théorie politique, ainsi que pour l’éducation aux traditions révolutionnaires.

À cette occasion, la Maison d’édition Politique nationale-Vérité a remis au général d’armée Luong Cuong l’insigne « Pour la cause de l’édition des ouvrages théoriques et politiques du Parti et de l’État ». - VNA

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