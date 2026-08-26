Fête nationale : les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville se recueillent sur les lieux de mémoire

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, une délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a rendu hommage le 26 août au Président Hô Chi Minh et au Président Tôn Duc Thang, ainsi qu’aux héros morts pour la Patrie.

La délégation a déposé des gerbes de fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh, située dans la rue piétonne Nguyen Hue. Les participants ont observé une minute de silence en mémoire du Père de la nation, saluant son immense contribution à l'œuvre révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamien.

La délégation s’est ensuite rendue au Musée Tôn Duc Thang pour y déposer des offrandes d’encens et des gerbes de fleurs. Les participants ont observé une minute de silence en mémoire de ce dirigeant de la classe ouvrière vietnamienne, fondateur de l’organisation syndicale rouge, créée pour répondre aux besoins urgents du mouvement de lutte de la classe ouvrière vietnamienne.

Auparavant, la délégation s'était recueillie au cimetière des Morts pour la Patrie de Hô Chi Minh-Ville. Les responsables y ont offert de l’encens et observé une minute de silence en signe de profonde gratitude envers les Mères héroïnes du Vietnam et les héros tombés pour la libération nationale, l’édification et la défense de la Patrie ainsi que pour l’indépendance et la liberté de la nation et le bonheur du peuple.

Les autorités municipales se sont également rendues au cimetière au cimetière de Hô Chi Minh-Ville pour rendre hommage aux générations de dirigeants et aux anciens révolutionnaires qui ont consacré leur vie à l’édification et à la défense de la Patrie.

Le même jour, plusieurs délégations du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam se sont déployées sur différents sites mémoriels pour honorer les héros et des Mères héroïnes.

À cette occasion, de nombreux cadres, soldats, habitants et délégations venus de différents endroits, à l’intérieur comme à l’extérieur de la ville, ont afflué vers le parc de la statue du Président Hô Chi Minh, dans la rue piétonne Nguyên Huê, et au Musée Tôn Duc Thang pour y déposer des fleurs en hommage aux deux illustres dirigeants. -VNA

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