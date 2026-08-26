Environnement

Le Vietnam et la République de Corée unis sur le net zéro et le développement durable

Des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs, l’énergie nucléaire, la science et les technologies de pointe jouent un rôle croissant dans la compétitivité nationale et le développement économique de chaque pays.

Vue d’ensemble du forum, à Hanoi, le 25 août. Photo : VNA
Vue d’ensemble du forum, à Hanoi, le 25 août. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le renforcement de la coopération bilatérale en vue de concrétiser les engagements pris par le Vietnam et la République de Corée en matière de neutralité carbone et de développement durable a figuré parmi les sujets abordés par des experts des deux pays lors d’un forum organisé mardi 25 août à Hanoi.

L’événement a été coorganisé par l’Association économique coréenne (KEA), l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) et le Programme de professionnels en politique technologique énergétique mondiale (KU-GETPPP) de l’Université de Corée.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de la VASS, le prof. associé - Dr Ta Minh Tuân, a souligné que pour le Vietnam, la transition verte constitue un volet essentiel du renouvellement de son modèle de croissance, reposant davantage sur la science, la technologie, l’innovation et les activités à forte valeur ajoutée.

Parallèlement, la République de Corée dispose d’atouts majeurs en matière de technologie, de finance et de capacités industrielles, ainsi que d’une expérience dans l’ajustement des politiques en faveur d’un développement bas carbone. Son expérience de la transition vers une économie à revenu élevé offre également de précieux enseignements pour le Vietnam.

Selon le prof. associé - Dr Ta Minh Tuân, le forum visait trois objectifs principaux : promouvoir la coopération bilatérale pour concrétiser les engagements du Vietnam et de la République de Corée en matière de neutralité carbone et de développement durable ; mettre en place une plateforme de connaissances de haut niveau pour analyser conjointement les mutations structurelles de l’économie mondiale, optimiser les mécanismes transfrontaliers des marchés du carbone et mobiliser efficacement la finance verte ; et encourager les partenariats public-privé afin d’intégrer des systèmes d’énergie renouvelable, des modèles d’économie circulaire et des infrastructures à faibles émissions.

Ces efforts contribueront à traduire progressivement les engagements climatiques nationaux en portefeuilles d’actifs financièrement viables, favorisant ainsi une croissance durable et inclusive dans les deux pays, a-t-il ajouté.

Le professeur Kang Sungjin, président de la KAE et directeur du KU-GETPPP, a déclaré que dans le contexte mondial actuel, des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs, l’énergie nucléaire, la science et les technologies de pointe jouent un rôle croissant dans la compétitivité nationale et le développement économique de chaque pays.

Ces domaines offrent également au Vietnam et à la République de Corée d’importantes perspectives pour intensifier les échanges professionnels, partager des expériences et promouvoir la coopération, notamment entre leurs experts du secteur de l’énergie, a-t-il souligné.

Les programmes annuels de partage d’expériences organisés au Vietnam et en République de Corée constituent un canal essentiel pour rapprocher les deux parties, a ajouté le professeur Kang Sungjin. Grâce à des formations, des ateliers et des forums professionnels, les spécialistes des deux pays peuvent approfondir leurs échanges tout en renforçant les liens entre les entreprises et les établissements d’enseignement et de recherche.

Ces connexions pourraient contribuer à l’élaboration de solutions adaptées aux besoins réels du marché et créer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale, a-t-il affirmé.

Évoquant la transition énergétique du Vietnam, Bui Quôc Hung, directeur général adjoint de l’Autorité de régulation de l’électricité du Vietnam (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), a déclaré que le pays, tout en honorant ses engagements internationaux de réduction des émissions, accélérait la restructuration de son mix énergétique, une priorité majeure pour le secteur.

Parallèlement à la garantie de la sécurité énergétique, le Vietnam développe des sources d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire, répondant ainsi progressivement aux exigences de la transition verte et de la réduction des émissions, a-t-il fait savoir.

Lors du forum, les experts ont abordé diverses questions, notamment les cadres politiques et les stratégies de coopération locale pour la transition vers la neutralité carbone, la coopération en matière d’investissements verts, le transfert de technologies et les initiatives conjointes. Ils ont également proposé des solutions pour traduire les engagements climatiques nationaux en actions concrètes, contribuant ainsi à une croissance durable au Vietnam et en République de Corée. – VNA

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#neutralité carbone #développement durable #transition verte
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