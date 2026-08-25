Environnement

Le typhon Narra s’éloigne des côtes vietnamiennes après de longues fortes pluies

Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il se déplace lentement vers l’est, puis vers le nord-est, au-dessus du golfe du Tonkin, avant de toucher terre dans la province chinoise du Guangxi aux alentours du 27 août et de s’affaiblir en dépression tropicale.

Carte indiquant la trajectoire et l'intensité prévues du typhon Narra au 25 août 2026 à 08h00. Photo : NCHMF
Carte indiquant la trajectoire et l'intensité prévues du typhon Narra au 25 août 2026 à 08h00. Photo : NCHMF

Hanoi (VNA) - Narra, le quatrième typhon de l’année, s’éloigne des côtes vietnamiennes et se dirige vers la province chinoise du Guangxi en perdant son intensité, tandis que le golfe du Tonkin reste soumis à des vents violents et de hautes vagues, aux risques d’orages et de tornades, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).​

Mardi 25 août à 07h00, l’épicentre du typhon était situé à 19,4° de latitude Nord et 108,0° de longitude Est, sur la partie sud-sud-est de la zone administrative spéciale de Bach Long Vi, accompagné de vents de 62 à 74 km/h avec des pointes à 89-102 km/h. Narra se déplaçait vers le sud-sud-est à une vitesse de 5 à 10km/h.​

Mercredi 26 août à 07h00, la tempête tropicale devrait poursuivre sa trajectoire vers le nord-est à une vitesse de 5 à 10 km/h, au-dessus de la partie est du golfe du Tonkin, à environ 210 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Bach Long Vi, avec des vents soufflant à 62-74 km/h près de son épicentre et des rafales à 89-102 km/h.​

Vers jeudi 27 août à 7 heures, Narra devrait changer de trajectoire vers le nord-nord-est, se déplaçant à une vitesse d’environ 10 km/h à l’intérieur des terres de la province chinoise du Guangxi. Elle devrait s’affaiblir progressivement en dépression tropicale, puis en une zone de basse pression.

​Des vents forts et de hautes vagues devraient se produire dans le golfe du Tonkin, tandis que les précipitations diminueront de manière significative dans le Nord du Vietnam.

La province de Lang Son a été la plus durement touchée. Dimanche 23 août, une personne était décédée à la suite de l’effondrement d’une maison provoqué par un glissement de terrain, et plus de 4.000 habitations ainsi que des bâtiments annexes avaient été endommagés ou inondés, selon les autorités provinciales.​

La tempête a également détruit ou endommagé environ 2.680 hectares de cultures et de forêts, rendu impraticables ou inondé plus de 900 points du réseau routier local et contraint plus de 1.300 petites entreprises à cesser leurs activités. Dans les communes de Thât Khê et Tràng Dinh, quelque 2.000 foyers ont vu leurs maisons inondées et de nombreuses familles ont dû être évacuées.​

vnanet-lang-son.jpg
Les équipes de secours utilisent des bateaux pour évacuer les habitants vers des zones sûres dans la province de Lang Son. Photo: VNA​

Dinh Huu Hoc, vice-président du Comité populaire de la province de Lang Son, a demandé aux autorités locales d’évacuer les habitants des zones à risque et de maintenir les équipes de secours ainsi que les stocks de matériel dans les secteurs exposés aux inondations et aux glissements de terrain, susceptibles d’être isolés.​

Suite à une directive du Premier ministre datée du 21 août, le ministère de la Construction a ordonné aux organismes des secteurs routier, ferroviaire, maritime et aérien de se préparer aux inondations consécutives à la tempête.

​Les équipes d’entretien routier ont reçu pour instruction de dégager les glissements de terrain et les zones d’érosion sur les axes principaux et de surveiller les gués et passages de cours d’eau inondés ; les opérateurs ferroviaires, d’intensifier la surveillance des ponts et remblais vulnérables ; et les autorités maritimes, de guider les navires vers des zones de mouillage sûres et de maintenir les équipes de sauvetage en état d’alerte. Les compagnies aériennes ont été invitées à ajuster leurs horaires de vol selon les besoins pour garantir la sécurité.​

Alors que la tempête continue de s’éloigner des côtes vietnamiennes, les précipitations dans le Nord ont nettement diminué. Certaines localités, notamment dans le Nord-Ouest et les zones côtières de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, dans le Centre, connaissent encore des précipitations de 40 à 70 mm.​

Mardi 25 août, le temps devrait rester généralement sec dans le Nord, tandis que les zones côtières s’étendant de Thanh Hoa à Ha Tinh pourraient connaître des précipitations de 20 à 40 mm, avec des cumuls dépassant localement les 80 mm.

Le typhon Narra s’éloigne du Vietnam, mais la gestion de la catastrophe se poursuit. Face à des rivières en crue et à de nombreuses zones touchées par des inondations, des glissements de terrain et des infrastructures endommagées, les efforts se concentrent désormais sur le règlement des conséquences persistantes des pluies torrentielles et le rétablissement de conditions de vie sûres pour les populations sinistrées. – VNA

source
#quatrième typhon de l’année #typhon Narra #inondations dans le Nord #fortes pluies
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Plantation d'arbres au début du printemps dans la commune de Soc Son, à Hanoi. Photo : hanoimoi.vn

Hanoi prévoit de planter plus de 400.000 arbres en 2026

L’élaboration du nouveau plan de plantation d'arbres et de boisement, assortie de la définition des objectifs à long terme, marque un tournant décisif pour l’avenir de la capitale Hanoi, selon l’avis n°878/TB-VP communiquant les conclusions du vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong à l’issue d’une récente réunion consacrée au plan de plantation d'arbres et de boisement pour 2027 ainsi qu’aux tâches à accomplir pour les années suivantes.

Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les crues fluviales restent majeures

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.

De fortes pluies vont s'abattre sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Photo: VNA

Le Nord et le Centre sont soumis aux caprices de la mousson

Les parties sud du delta du fleuve Rouge, de la province de Phu Tho ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient connaître des pluies fortes à torrentielles accompagnées d’orages, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 150 et 300 mm, voire localement supérieures à 450 mm — de lundi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre.

Hanoi lance une carte des inondations et des précipitations en temps réel sur iHanoi

Face aux pluies, Hanoi se dote d’une carte de vigilance en direct

Cette mini-application devrait renforcer la capacité de la capitale à faire face aux catastrophes tout en aidant les habitants à planifier des itinéraires plus sûrs durant la saison des pluies et des tempêtes. Elle est intégrée directement à iHanoi, une plateforme qui compte déjà 6,484 millions de comptes enregistrés.

L’efficacité énergétique ne constitue plus seulement une solution pour réduire les coûts, mais devient un élément important de la compétitivité et de la croissance verte du Vietnam. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam veut faire de l’efficacité énergétique un moteur de croissance verte

Dans un contexte de hausse continue de la demande énergétique, le Vietnam entend faire de l’efficacité énergétique un levier de compétitivité et de croissance verte, en accélérant la modernisation technologique, la transformation numérique et la mobilisation des financements pour les projets d’économie d’énergie.

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Vision à l’horizon 2045 : Faire du Vietnam un pays offrant d’un environnement de vie sain, en harmonie avec la nature, et engagé sur la voix d’un développement durable ; mise en place d'un système moderne de gouvernance environnementale et adaptation efficace au changement climatique.