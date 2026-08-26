Le Vietnam en tête des pays comptant le plus d’étudiants étrangers en République de Corée

Séoul (VNA) - Le Vietnam s’est hissé pour la première fois au premier rang des pays comptant le plus grand nombre d’étudiants en République de Corée, avec 96 834 personnes, soit 31,5 % du total, selon le rapport intitulé "Statistiques de base sur l’éducation 2026", publié le 26 août par le ministère sud-coréen de l’Éducation et l’Institut coréen de développement éducatif (KEDI).

La Chine arrive en deuxième position avec 78 890 étudiants (25,7 %), suivie de l’Ouzbékistan (20 876), du Népal (20 118) et de la Mongolie (17 189).

Selon le rapport, le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de la République de Corée a atteint 307 464 cette année, soit une hausse de 54 030 personnes (+21,3 %) par rapport à 2025. Il s’agit de la première fois que ce nombre dépasse le seuil des 300 000.

Parallèlement à cette forte progression du nombre d’étudiants étrangers, celui des élèves issus de l’immigration dans les écoles primaires et secondaires sud-coréennes continue également d’augmenter. En 2026, ils étaient au nombre de 210 838, soit 8 630 de plus (+4,3 %) qu’un an auparavant, tandis que l’effectif total des élèves de ces niveaux a diminué de 189 007, pour s’établir à 5,36 millions.



Selon les statistiques, le nombre d’élèves issus de l’immigration continue de progresser dans un contexte de baisse de la population scolaire en République de Corée due au faible taux de natalité. Parmi eux, les élèves ayant un père ou une mère de nationalité étrangère représentent une part importante.

Le fait que le Vietnam devienne pour la première fois le pays comptant le plus grand nombre d’étudiants en République de Corée témoigne de l’ampleur croissante des échanges éducatifs entre les deux pays, dans un contexte de forte progression du nombre d’étudiants étrangers en République de Corée. -VNA