Le PM Le Minh Hung appelle à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-France

Hanoï (VNA) – Le 27 août après-midi, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a reçu l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam.



Le Premier ministre vietnamien a hautement apprécié les contributions actives et engagées de l’ambassadeur à l’approfondissement, à la consolidation et à l’efficacité des relations Vietnam-France, notamment à l’occasion de l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en octobre 2024, ainsi que dans la promotion et la préparation des visites et des échanges de délégations à tous les niveaux.



Affirmant que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations avec la France, l’un de ses principaux partenaires en Europe et son premier partenaire stratégique intégral au sein de l’Union européenne (UE), le Premier ministre s’est réjoui des évolutions positives des relations bilatérales. Il a souligné que la confiance politique ne cessait de se consolider, tandis que la coopération économique, commerciale et dans l’investissement se renforçait continuellement. Il a notamment relevé que la coopération dans les sciences et technologies et l’innovation était devenue un nouveau pilier des relations bilatérales.



Sur la base des bonnes relations actuelles, le Premier ministre a proposé aux deux parties de continuer à approfondir leur partenariat stratégique intégral. Il a également souhaité que l’ambassadeur, dans ses nouvelles fonctions, continue d’accorder son attention et de contribuer au renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines à fort potentiel, tels que les sciences et technologies, l’innovation, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que la valorisation des fondements de la coopération traditionnelle dans la santé, l’éducation et la formation, la culture et la préservation du patrimoine.



De son côté, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est dit ému par l’attention et le soutien accordés par le gouvernement, les ministères, secteurs et localités vietnamiennes à sa personne ainsi qu’à l’ambassade de France tout au long de son mandat. Il s’est également déclaré fier d’avoir été témoin et d’avoir contribué aux avancées fortes et historiques des relations entre les deux pays.



L’ambassadeur a affirmé que la France attachait toujours une grande importance au rôle et au statut croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait de continuer à contribuer au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays à travers la promotion de programmes et de projets de coopération concrets, notamment dans les domaines de l’économie, des infrastructures, de l’aérospatiale, de l’énergie nucléaire, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la culture.



Olivier Brochet a souligné que, quelles que soient ses fonctions à l’avenir, il continuerait d’accorder une attention particulière et d’apporter des contributions positives au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays et leurs peuples. - VNA

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