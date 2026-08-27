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L’ACMECS adopte un plan d’action pour renforcer la coopération touristique dans la sous-région

Les pays de l’ACMECS ont adopté le Plan d’action conjoint 2026-2028 pour renforcer la connectivité touristique, développer des produits multinationaux et promouvoir l’initiative « Cinq pays, une destination », en faveur d’un tourisme plus durable et résilient.

Les délégués à la 7e Conférence des ministres du Tourisme de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS). Photo: VNA
Les délégués à la 7e Conférence des ministres du Tourisme de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS). Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 7e Conférence des ministres du Tourisme de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) s’est tenue le 27 août à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de la 20e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE-HCMC).

Les participants ont adopté le Plan d’action conjoint sur la coopération touristique de l’ACMECS pour 2026-2028, visant à promouvoir l’initiative « Cinq pays, une destination », à favoriser un tourisme durable et à renforcer la résilience du secteur dans la sous-région.

La conférence a réuni les ministres et chefs de délégation chargés du tourisme du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam. Le ministre chargé de la Culture, de l’Hôtellerie et du Tourisme du Myanmar, Maung Myint, a présidé la réunion, à laquelle a participé la ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, en qualité de représentante du pays hôte.

À l’ouverture, Maung Myint a souligné l’importance de renforcer la coopération dans le contexte de la reprise du tourisme mondial. Selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, quelque 1,52 milliard de touristes internationaux ont voyagé en 2025, soit une hausse de 4 % sur un an.

Le Myanmar considère la région de l’ACMECS comme un espace stratégique reliant la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est continentale, offrant d’importantes possibilités de développement touristique grâce au Mékong, à sa richesse culturelle et au renforcement des échanges, des investissements et des infrastructures.

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La ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, participe à la 7e Conférence des ministres du Tourisme de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS). Photo: VNA

Dans cette perspective, l’initiative « Cinq pays, une destination » vise notamment à développer des circuits touristiques multinationaux, à faciliter les déplacements et à renforcer la promotion commune, en ciblant notamment des marchés tels que la Chine, l’Inde, le Japon et la République de Corée.

Les participants ont souligné la nécessité de renforcer les connexions transfrontalières, de développer des produits et itinéraires communs, de partager les informations et de coordonner les activités de promotion, afin d’accroître la compétitivité des destinations et de créer davantage d’opportunités d’investissement, d’emploi et de participation des communautés locales.

Le Plan d’action conjoint 2026-2028 se concentre sur cinq axes : améliorer la connectivité et faciliter les déplacements ; accélérer la transformation numérique et le tourisme intelligent ; développer l’écotourisme, le tourisme communautaire et culturel ; renforcer la sécurité et la sûreté touristiques ; et développer les ressources humaines.

Selon les données présentées lors de la conférence, la sous-région de l’ACMECS a accueilli 65,27 millions de visiteurs internationaux en 2025, générant environ 94,08 milliards de dollars de recettes touristiques. Au premier semestre 2026, elle a accueilli environ 33,08 millions de visiteurs internationaux, dont 4,25 millions en provenance des pays de la sous-région.

Les participants ont encouragé la poursuite du partage d’expériences, la promotion de solutions innovantes et l’identification de domaines de coopération concrets et mutuellement bénéfiques. Le Plan d’action devrait contribuer à accélérer la reprise et le développement du tourisme dans l’ACMECS et à renforcer la position de la sous-région sur la carte touristique mondiale.

La Thaïlande accueillera la 8e Conférence des ministres du Tourisme de l’ACMECS en 2028.-VNA

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