Culture-Sports

Le Premier ministre félicite l’équipe nationale vietnamienne pour son sacre régional

Le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité l’équipe nationale masculine de football du Vietnam pour son sacre à l’ASEAN Hyundai Cup 2026, saluant le courage, la détermination et l’esprit collectif qui lui ont permis de conserver son titre régional.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, remet le trophée de l’ASEAN Cup 2026 à l’équipe nationale vietnamienne. Photo : VNA
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, remet le trophée de l’ASEAN Cup 2026 à l’équipe nationale vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé une lettre de félicitations à l’équipe nationale masculine de football du Vietnam, dès son sacre au Championnat d’Asie du Sud-Est de football (ASEAN Hyundai Cup 2026).

Dans sa lettre, le chef du gouvernement a exprimé sa joie et son émotion après avoir vu l’équipe nationale disputer avec courage et détermination la finale au stade national de My Dinh, à Hanoï, où elle a brillamment conservé son titre de championne d’Asie du Sud-Est.

« Je tiens à adresser à l’encadrement technique et à l’ensemble de l’équipe mes chaleureuses félicitations ainsi que l’expression de ma profonde fierté », a-t-il écrit.

Le Premier ministre a souligné que le parcours visant à conserver un titre était toujours semé de difficultés et de défis. Les joueurs vietnamiens ont toutefois fait preuve d’une grande détermination, d’une solide discipline tactique, d’un esprit collectif et d’une forte volonté de se battre pour les couleurs nationales.

Les efforts déployés par les joueurs tout au long de la compétition, notamment lors de la finale retour disputée sur la pelouse du stade de My Dinh, ont apporté une nouvelle gloire au sport vietnamien ainsi que confiance et bonheur à des millions de supporters dans toutes les régions du pays et aux Vietnamiens vivant à l’étranger, a-t-il relevé.

Selon le Premier ministre, cette victoire confirme une nouvelle fois la position de premier plan du football vietnamien dans la région. Elle est le fruit d’une préparation minutieuse, de la conduite avisée de l’encadrement technique, en particulier de l’entraîneur principal Kim Sang Sik, ainsi que de la détermination de chaque joueur à ne jamais renoncer.

Ce sacre régional constitue également une source d’inspiration et donne un nouvel élan au sport national pour conquérir avec confiance de nouveaux sommets à l’échelle continentale et mondiale, a affirmé le dirigeant.

Il a enfin souhaité aux membres de l’encadrement technique et aux joueurs une bonne santé, les appelant à préserver leur enthousiasme et à poursuivre sans relâche leurs efforts à l’entraînement afin d’accomplir de nouveaux exploits et de faire rayonner le Vietnam. - VNA

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