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Le concours Miss Charm Vietnam 2026 sublime l’identité culturelle

Les organisateurs affirment que les valeurs culturelles sont placées au cœur du processus de sélection. Au-delà de l’apparence physique, les candidates doivent faire preuve d’intelligence, d’assurance et d’une bonne compréhension de la culture vietnamienne, qu’elles aient un parcours personnel à partager et qu’elles soient capables de transmettre ces valeurs patrimoniales en utilisant le langage de la jeune génération.

Lancement officiel de Miss Charm Vietnam 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : organisateurs
Lancement officiel de Miss Charm Vietnam 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : organisateurs

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le concours Miss Charm Vietnam 2026 a officiellement débuté à Hô Chi Minh-Ville sous le thème «La beauté issue de la culture», afin de désigner la représentante du Vietnam pour le concours international Miss Charm.

Les organisateurs affirment que les valeurs culturelles sont placées au cœur du processus de sélection. Au-delà de l’apparence physique, les candidates doivent faire preuve d’intelligence, d’assurance et d’une bonne compréhension de la culture vietnamienne, qu’elles aient un parcours personnel à partager et qu’elles soient capables de transmettre ces valeurs patrimoniales en utilisant le langage de la jeune génération.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des critères fondamentaux de Miss Charm, un concours international lancé au Vietnam qui évalue la culture, l’éducation, le tourisme et les activités communautaires parallèlement aux éléments traditionnels des concours de beauté. Au cours de ses trois dernières éditions, le concours a couronné des lauréates venues du Brésil, de la Malaisie et du Venezuela.

Les organisateurs de Miss Charm Vietnam 2026 ont annoncé que seules les 30 meilleures candidates seront sélectionnées pour participer aux épreuves officielles du concours. Ils adopteront un système de notation fermé fondé sur la décision collective du jury. Ce jury devrait être composé de reines de beauté internationales et de représentants d’organisations indépendantes.

La tenante du titre Miss Charm 2024, la Malaisienne Rashmita Rasindran, a assisté au lancement en tant que membre du jury. L’événement a également rassemblé des représentantes de Miss Charm Philippines, Miss Charm Malaysia et Miss Charm Indonesia, ainsi que Ngo Thi Quynh Mai, la représentante du Vietnam pour Miss Charm 2025.

L’un des moments forts de l’événement a été la nomination du créateur Lê Huu Nhân au poste de directeur national de Miss Charm Vietnam 2026. Cette nomination a été annoncée par Nguyên Thi Thuy Nga, présidente de l’organisation Miss Charm et présidente du jury.

Dans ce rôle, Lê Huu Nhân pilotera et gérera les opérations du concours, notamment la sélection de la candidate vietnamienne pour la compétition internationale. Parallèlement, Trinh Hoài Nam occupe les fonctions de directeur exécutif de Miss Charm Org et de directeur artistique de Miss Charm Vietnam 2026.

Le recrutement pour Miss Charm Vietnam 2026 est désormais officiellement ouvert. Après la phase de candidature, le concours se poursuivra par des étapes de casting, de sélection et de formation. Les candidates recevront une formation portant sur la démarche sur podium, la communication, les compétences relationnelles et la culture générale, avant que la représentante du Vietnam pour Miss Charm ne soit désignée. – VNA

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#concours Miss Charm Vietnam 2026
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