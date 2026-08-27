La diplomatie culturelle, vecteur du rayonnement international du Vietnam

Hanoi (VNA) - La diplomatie culturelle du Vietnam joue un rôle croissant dans le renforcement de la compréhension internationale, la consolidation de la position du pays sur la scène mondiale et la promotion d’un développement centré sur l’humain, a estimé Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), il a souligné que le Vietnam disposait d’une base solide pour développer sa diplomatie culturelle, avec neuf sites inscrits au patrimoine mondial, 17 éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus par l’UNESCO et quatre villes membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Il a également relevé l’engagement politique croissant du Vietnam en faveur de la culture. Les industries culturelles ont été intégrées aux politiques nationales, avec pour objectif de contribuer à hauteur d’environ 7 % du PIB en 2030 et jusqu’à 9 % en 2045.

« La diplomatie culturelle joue un rôle très concret pour permettre à un pays d’être connu et compris par les peuples du monde », a déclaré Jonathan Wallace Baker.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam. Photo: VNA

Selon lui, dans son processus d’intégration internationale, le Vietnam s’appuie sur une histoire façonnée par les échanges culturels, la résilience et l’esprit de coexistence pacifique, fondés sur l’humanisme et le respect de la diversité. Ces valeurs permettent à la culture de devenir un langage commun dans les forums multilatéraux, favorisant la compréhension mutuelle et une coopération durable au-delà des différences politiques ou économiques.

La participation croissante du Vietnam aux mécanismes de gouvernance de l’UNESCO témoigne, selon le représentant, de la confiance de la communauté internationale envers le pays en tant que partenaire constructif et fiable. Le Vietnam contribue notamment à des initiatives telles que la Décennie de la culture pour le développement durable et accueille des activités internationales consacrées à la culture et à la créativité, notamment dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

La culture est également de plus en plus étroitement liée à un développement centré sur l’humain. Le patrimoine et la créativité sont associés à l’éducation, au tourisme durable et aux moyens de subsistance des communautés. Des sites patrimoniaux conciliant conservation et opportunités économiques, ainsi que des villes créatives mobilisant jeunes, artisans et entrepreneurs culturels, illustrent les bénéfices sociaux et économiques de cette approche.

Jonathan Wallace Baker a par ailleurs insisté sur le rôle de la créativité, qui permet à la culture de rester dynamique et en phase avec son époque. Les investissements dans les industries culturelles et créatives, les espaces de création et les initiatives portées par les jeunes permettront au Vietnam de dialoguer avec le monde non seulement à travers son passé, mais aussi à travers ses idées, ses créations et ses expressions artistiques contemporaines.

Pour mieux utiliser le patrimoine culturel, les industries créatives et la diplomatie culturelle comme sources de puissance douce tout en préservant l’identité nationale, le représentant de l’UNESCO a proposé cinq priorités.

La première est de poursuivre la protection du patrimoine, en accordant une attention particulière à l’authenticité et à l’intégrité des sites du patrimoine mondial. Conservation et développement doivent être menés simultanément, et non considérés comme des objectifs concurrents.

Deuxièmement, les communautés doivent être considérées comme des partenaires de la conservation et de la valorisation du patrimoine. Les populations locales détiennent des connaissances et des pratiques essentielles à la signification des sites et doivent participer aux décisions et bénéficier directement du tourisme.

Troisièmement, le Vietnam doit mieux relier son patrimoine à un écosystème créatif. Villages de métiers traditionnels, sites historiques, musées, espaces publics et arts du spectacle peuvent inspirer de nouveaux produits culturels, programmes éducatifs et services créatifs. « Le patrimoine ne doit pas seulement être considéré comme quelque chose à préserver, mais aussi comme une ressource pour l’innovation, la créativité et une croissance inclusive », a-t-il souligné.

La quatrième priorité consiste à investir dans les jeunes créateurs et l’éducation au patrimoine, grâce à la formation, aux espaces créatifs, au mentorat et à l’accès aux marchés.

Enfin, les partenariats entre l’État, le secteur privé et les communautés doivent être renforcés afin de faire durer les initiatives créatives au-delà d’événements ponctuels et de maintenir les communautés au centre du processus.

Jonathan Wallace Baker a rappelé que les distinctions de l’UNESCO ne devaient pas être considérées comme une fin en soi. L’enjeu est de les utiliser pour créer une valeur durable au bénéfice des populations et des communautés.

L’année 2026 marque le 50e anniversaire des relations entre l’UNESCO et le Vietnam. Le Bureau de l’UNESCO à Hanoï entend privilégier des programmes aux effets durables et systémiques, en soutien à l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé, innovant, inclusif et résilient.

Dans l’éducation, l’UNESCO continuera d’accompagner les réformes, notamment l’apprentissage tout au long de la vie, le développement des enseignants, les politiques inclusives, le bien-être des élèves, les compétences numériques et vertes et l’amélioration des systèmes de données éducatives.

Dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, l’organisation s’appuiera sur les 11 réserves de biosphère et les trois géoparcs mondiaux de l’UNESCO au Vietnam pour soutenir la conservation, la biodiversité, la restauration des écosystèmes, l’adaptation au changement climatique et les moyens de subsistance durables.

L’UNESCO encouragera également des approches éthiques et centrées sur l’humain dans le développement des technologies émergentes, notamment de l’intelligence artificielle.

La culture restera un pilier important, avec un soutien aux industries culturelles et créatives, à la gestion du patrimoine selon les normes internationales, ainsi qu’au tourisme durable et communautaire. L’organisation entend également favoriser la participation des jeunes et des femmes au développement culturel.

Dans tous ces domaines, l’UNESCO poursuivra ses efforts en faveur de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des jeunes, de la participation des communautés ethniques minoritaires, de la transformation numérique et de la résilience face aux risques climatiques.

« Nous continuerons à accompagner le Vietnam dans l’élaboration de politiques et de partenariats plaçant l’humain, la créativité, le savoir et la durabilité au cœur du développement », a conclu Jonathan Wallace Baker.- VNA

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