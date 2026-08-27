La ligne ferroviaire Thu Thiem – Long Thanh conçue pour transporter 47 000 passagers par heure



Hô Chi Minh-Ville, 28 août (VNA) – Un projet actualisé de ligne ferroviaire reliant le centre de Hô Chi Minh-Ville à l'aéroport international de Long Thanh, dans la province voisine de Dong Nai, porte l'investissement estimé pour la première phase à 134 200 milliards de dôngs (5,1 milliards de dollars). Les trains sont conçus pour circuler à une vitesse allant jusqu'à 120 km/h et transporter près de 47 000 passagers par heure.



Ces détails actualisés figurent dans l'étude de faisabilité et de conception technique préliminaire (FEED), préparée par la société Dai Quang Minh Real Estate Investment JSC et actuellement en cours d'examen par les autorités.



Selon l'étude, ce projet figure parmi les grands chantiers dont le lancement est prévu par Hô Chi Minh-Ville aux alentours de la Fête nationale (2 septembre).



La ligne proposée Thu Thiem – Long Thanh s'étendra sur environ 46,44 km, depuis l'extrémité est de la gare de Thu Thiem (sur la ligne Ben Thanh – Thu Thiem), dans le quartier de Binh Trung à Hô Chi Minh-Ville, jusqu'au dépôt de Cam Duong, dans la commune de Xuan Duong (province de Dong Nai).



Le tracé comprendra environ 11 km de sections souterraines et 34,5 km de sections sur viaducs, le reste étant constitué de sections de transition et de tronçons au niveau du sol.



La ligne comptera 18 stations (hors gare de Thu Thiem), dont 16 aériennes et deux souterraines. La première phase prévoit la construction de 14 stations afin d'optimiser l'efficacité de l'investissement.



Six stations seront situées à Hô Chi Minh-Ville : Binh Trung, Do Xuan Hop, Belt 2 (Ceinture 2), Phu Huu, Long Truong et Vuon Dua ; huit autres se trouveront dans la province de Dong Nai : Long Tan, Phu Thanh, Tuy Ha, Nhon Trach, Phuoc Thien, Xom Goc, Long Thanh 1 et Long Thanh 2.



Le tracé longera des axes de transport majeurs, notamment des autoroutes et la rocade n° 3 (Ring 3), et se connectera à six autres lignes ferroviaires pour former un réseau de transport à haute capacité desservant l'aéroport de Long Thanh. Elle sera reliée à la ligne Ben Thanh-Thu Thiem à la station Thu Thiem, à la ligne de métro n°6 aux stations Belt 2 et Phu Huu, ainsi qu'à la ligne de métro n°10 à la station Long Truong.



Le projet assurera également une connexion avec la ligne ferroviaire Vung Tau-Ba Ria-Phu My à la station Xom Goc, ainsi qu'avec le prolongement de la ligne Ben Thanh-Suoi Tien et la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud au niveau de l'aéroport de Long Thanh.



La ligne est conçue pour une capacité maximale de près de 47 000 passagers par heure, avec une capacité moyenne supérieure à 23 400 passagers par heure dans chaque sens.



Les trains auront une vitesse de conception maximale de 120 km/h et circuleront à une vitesse comprise entre 80 et 110 km/h, selon les tronçons.



Le projet utilisera le système d'exploitation automatisé GoA4 — le niveau le plus élevé selon les normes européennes —, similaire à celui prévu pour le corridor de métro Tham Luong-Ben Thanh-Thu Thiem.



L'investissement pour la première phase est estimé à 134 200 milliards de dongs, hors coûts de libération des terrains. Ce montant est supérieur à la proposition de 84 700 milliards de dongs annoncée en 2024, époque à laquelle la ligne envisagée devait s'étendre sur 48 km avec une vitesse maximale de 110 km/h.



Le projet devrait être réalisé dans le cadre d'un contrat de type « construction-transfert » (BT), l'investisseur mobilisant les capitaux et recevant un paiement sous forme de réserves foncières combinées à un financement sur le budget de l'État.



L'achèvement de la ligne est prévu pour 2030 ; elle offrira une liaison ferroviaire directe à haute capacité entre le centre de Hô Chi Minh-Ville et l'aéroport international de Long Thanh.



Hô Chi Minh-Ville prévoit de construire plus de 1 000 km de lignes ferroviaires urbaines, mais n'exploite actuellement que la ligne Ben Thanh-Suoi Tien, longue de près de 20 km. Il vise à étendre son réseau ferroviaire urbain pour atteindre 255 km d'ici 2030.



Parmi les autres projets actuellement en préparation figurent la ligne Binh Duong New City – Suoi Tien, la première phase de la ligne de métro n° 6 (reliant l'aéroport de Tan Son Nhat à Phu Huu), la ligne Thu Dau Mot – Tao Dan, ainsi que le tronçon Tham Luong – An Ha – Zone urbaine du Nord-Ouest de la ligne de métro n° 2. - VNA

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