Économie

Lutte contre la pêche INN : Ca Mau renforce la gestion numérique de sa flotte

Ca Mau intensifie sa lutte contre la pêche INN en renforçant la numérisation et la surveillance de sa flotte, dont tous les bateaux concernés sont désormais équipés de dispositifs VMS.

Les navires de pêche opérant dans la province de Ca Mau font l’objet d’un contrôle strict. Photo: VNA
Les navires de pêche opérant dans la province de Ca Mau font l’objet d’un contrôle strict. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - La province méridionale de Ca Mau, qui dispose de l’une des principales zones de pêche du Sud et d’une importante flotte, intensifie ses mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette lutte est considérée comme une priorité politique majeure dans ses efforts pour faire lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE).

Depuis le début de l'année 2026, Ca Mau a enregistré des résultats encourageants dans la prévention et la lutte contre la pêche INN. Avec une flotte de plus de 5.100 bateaux, la province a achevé l’installation des dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS) sur 100 % des bateaux concernés. Le système VMS et la base de données VNFishbase fonctionnent et sont surveillés en continu, 24 heures sur 24, afin de détecter rapidement et de signaler les cas présentant des signes de franchissement des limites maritimes.

Pour parvenir à ces résultats, la province a renforcé la vérification et la numérisation des dossiers des bateaux de pêche, ainsi que la sensibilisation aux règles de traçabilité et aux normes strictes du marché de l’Union européenne (UE). Les autorités locales ont également mis en service le système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) et l’application de journal électronique de pêche (eLogbook).

En outre, la coordination entre les garde-frontières, les forces chargées de la surveillance des ressources halieutiques, la sous-direction des pêches et les organismes gestionnaires des ports de pêche est maintenue régulièrement, permettant de mieux contrôler les entrées et sorties des bateaux, d’assurer la traçabilité des produits de la pêche et de renforcer le respect de la législation par les pêcheurs.

Dans la perspective de la prochaine mission d’inspection de la CE, le vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, Lê Van Su, a adressé une directive urgente aux services compétents. Il a demandé une vérification rigoureuse de chaque bateau afin de garantir la concordance entre la situation réelle et les données des différents systèmes concernant l’immatriculation, le contrôle technique, les licences, le VMS, VNFishbase ainsi que les entrées et sorties des ports. Pour les bateaux ne remplissant pas les conditions requises, leur localisation, leur statut et l’identité de leurs propriétaires doivent être clairement établis, et une personne doit être désignée pour en assurer le suivi.

En matière de contrôle du VMS et de prévention des infractions, les autorités doivent vérifier, traiter et mettre à jour les résultats pour 100 % des cas de perte de connexion, de franchissement des limites maritimes ou de trajets inhabituels, et régler définitivement les dossiers en suspens. Les affaires liées à la pêche INN doivent également être examinées et traitées jusqu’à leur terme. Lorsqu’un acte présente des signes constitutifs d’une infraction pénale, le dossier doit être transmis à l’autorité compétente.

Concernant la traçabilité, Lê Van Su a demandé un contrôle transparent de l’ensemble de la chaîne, depuis les bateaux et les journaux de pêche jusqu’aux ports, aux volumes débarqués, aux matières premières, puis aux entreprises de transformation et d’exportation.

Les autorités locales doivent en outre procéder à des contrôles approfondis avant la mission d’inspection de la CE, notamment sur les bateaux, les pertes de connexion de VMS, les franchissements de limites maritimes, les entreprises ainsi que les lots de produits de la pêche présentant des risques d’erreur. Les données, les dossiers et la situation réelle devront être concordants ; toute divergence ou insuffisance devra être corrigée rapidement. - VNA

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